Κοβέσι: «Είμαστε εδώ για να μείνουμε, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού»

Αναταράξεις εξακολουθεί να προκαλεί η παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, η οποία κατήγγειλε το «μπλόκο» στις έρευνές της για πολιτικά πρόσωπα, λόγω του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξίφη τους, ενώ η Ρουμάνα αξιωματούχος διαμηνύει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «έχει έρθει για να μείνει», παρά τις όποιες προσπάθειες εκφοβισμού.

«Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Κάνουμε τη δουλειά μας και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού» τόνισε η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Κ. Μητσοτάκης: «Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά»

Από το βήμα του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση «απέναντι στις δυνάμεις του λαϊκισμού».

«Να αντισταθείτε σε νέο κύμα λαϊκισμού, από Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και την εξωτερική πολιτική της πατρίδας», τόνισε στην ομιλία του, υποστηρίζοντας ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται πως «η χώρα θα πάει μπροστά».

Κοβέσι: «Η ανεξαρτησία είναι κόκκινη γραμμή»

Η κ. Κοβέσι υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία: «Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που κάνουν τις έρευνες είναι ανεξάρτητοι ως προς τις δραστηριότητές τους. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία. Και για μένα η ανεξαρτησία είναι κόκκινη γραμμή που δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να υπερβεί» τόνισε.

Ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης

Οι τοποθετήσεις της για το μπλόκο σε έρευνες μέσω του άρθρου 86, αλλά και οι αναφορές της για τη διαφθορά στην Ελλάδα, έφεραν επικρίσεις από την αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τις δηλώσεις Κοβέσι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση:

Νίκος Ανδρουλάκης - Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ (Ράδιο Κρήτη): «Η κ. Κοβέσι είπε ότι η διαφθορά σκοτώνει. Η διαφθορά στην 717 οδήγησε σε μια τραγωδία».

Σωκράτης Φάμελλος - Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ (FM 100): «Η κυβέρνηση απαγόρευσε να γίνουν προκαταρκτικές επιτροπές για τις δύο δικογραφίες που έστειλε η Ευρωπαία εισαγγελέας».

ΚΚΕ : «Αυτό που ετοιμάζεται να κάνει σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ είναι η συνταγματοποίηση των κατάπτυστων διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στις περιπτώσεις Τριαντόπουλου και Καραμανλή».

Κυριάκος Βελόπουλος – Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης: «Η παρανοϊκή στάση της ΝΔ παραπέμπει σε "δράστη" που επιχειρεί να δικαιολογήσει το έγκλημά του».

Δημήτρης Νατσιός – Πρόεδρος ΝΙΚΗΣ: «Μία κυβέρνηση διεφθαρμένη, που καλύπτει τις ανομίες της χειραγωγώντας τη Δικαιοσύνη».

Παρεμβάσεις συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, Μαρία Καρυστιανού, σχολίασε: «Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα η κ. Κοβέσι να μας πει ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα που τελείται από τους πολιτικούς».