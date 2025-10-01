Έφτασε στην Αθήνα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λ. Κοβέσι και «έπιασε δουλειά»

Συναντήθηκε με Γ. Φλωρίδη και Μ. Χρυσοχοΐδη

Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Σταματιάδου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι που ερευνά τα Τέμπη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαφθορά στο δημόσιο, βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στη χώρα μας. Από το πρωί είχε σειρά επαφών με υπουργούς και εισαγγελείς, βάζοντας στο τραπέζι μία σειρά από «καυτούς» φακέλους που απασχολούν το γραφείο της. 

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης η «τσαρίνα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όπως είναι γνωστή για το έργο της στην καταπολέμηση της διαφθοράς – έμεινε μισή ώρα. Σε καλό κλίμα έγινε η συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, Γιώργο Φλωρίδη.

Φλωρίδης για Τέμπη: Εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής

Στο επίκεντρο βρέθηκε το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Η κυρία Κοβέσι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό που την «έκαιγε» και πριν 1,5 χρόνο -  όταν είχε δώσει στο Star αποκλειστική συνέντευξη λέγοντας το περίφημο «μας μπλοκάρουν » - και για τα Τέμπη, για τον Κώστα Καραμανλή, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου Βορίδης και Αυγενάκης ήταν στο στόχαστρο της έρευνας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη προαναγγείλει πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86.

Στη συνέχεια η Λ. Κοβέσι συναντήθηκε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στο τραπέζι εδώ ήταν το άλλο καυτό θέμα, των τελωνείων.

Η συνάντηση της Λάουρα Κοβέσι με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Η συνάντηση της Λάουρα Κοβέσι με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Σε συνέντευξή της στους Financial Times, η Ευρωπαία εισαγγελέας αποκάλυψε ότι βρέθηκαν περίπου 3.000.000 ευρώ σε γραφείο Έλληνα εκτελωνιστή, στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες εισαγωγές από την Κίνα στην Ε.Ε. Λέγοντας μάλιστα πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση διαφθοράς δημοσίου υπαλλήλου, για το μεγαλύτερο κύκλωμα απάτης με απόκρυψη φόρων και δασμών.

Οι απάτες με τον ΦΠΑ και τους τελωνειακούς μονοπώλησαν την κουβέντα και στο υπουργείο Οικονομικών, με τον κ. Πιερρακάκη και τον κ. Πιτσιλή της ΑΑΔΕ.

