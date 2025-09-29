Έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη η Ευρωπαία Εισαγγελέας Κοβέσι

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης των ελληνικών πολιτικών κομμάτων για τα Τέμπη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όπως μετέδωσε από τις Βρυξέλλες η ανταποκρίτρια του Star Μαρία Ψαρά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η Λάουρα Κοβέσι θα επισκεφθεί το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα και θα έχει πολλές συναντήσεις με εκπροσώπους των ελληνικών αρχών.
Θα συναντηθεί με υπουργούς, τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τελωνειακούς και τις εισαγγελικές αρχές.
Μάλιστα, στα σχέδια της είναι να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου εφ’ όλης της ύλης και όλοι στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι θα κάνει μεγάλο «θόρυβο», με δεδομένη την έρευνα που διεξάγει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την ενασχόληση της με την τραγωδία των Τεμπών.