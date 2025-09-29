Έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη η Ευρωπαία Εισαγγελέας Κοβέσι

Συναντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ – Τέμπη και συνέντευξη Τύπου!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 23:45 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
29.09.25 , 23:31 Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός
29.09.25 , 23:25 Καιρός: Εικόνες Από Την Κακοκαιρία Σε Κρήτη - Δυτική Ελλάδα
29.09.25 , 23:16 Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
29.09.25 , 23:05 Νετανιάχου - Τραμπ συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
29.09.25 , 23:05 Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε τη δοκιμασία ασυλίας και τα νεύρα!
29.09.25 , 22:50 Madonna: Αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να δώσει τέλος στη ζωή της!
29.09.25 , 22:45 Φάρμα: Η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας γίνεται στη λίμνη Λάδωνα!
29.09.25 , 22:15 Άννα Μπεζάν - Δημήτρης Παππάς: Η κόρη τους, Χριστίνα Νεκταρία έγινε τριών!
29.09.25 , 22:07 Kρήτη: Την ενοχή της χήρας του καρδιολόγου πρότεινε ο εισαγγελέας
29.09.25 , 22:05 Φάρμα: Η ανταλλαγή που πρότεινε να κάνει ο Δημήτρης στους «Πράσινους»!
29.09.25 , 21:57 Αμαλία Κωστοπούλου: Ρομαντική βόλτα με σκάφος με τον σύντροφό της
29.09.25 , 21:57 Δημοσκόπηση Alco για τον Alpha: 12,5 μονάδες μπροστά η ΝΔ
29.09.25 , 21:36 Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο
29.09.25 , 21:35 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές & αδειάζουν λογαριασμούς!
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
«Αυτό που γίνεται ανάμεσα στις κόρες της Ζωής Λάσκαρη είναι χάλια»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης των ελληνικών πολιτικών κομμάτων για τα Τέμπη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Kαταπέλτης η Ευρωπαία εισαγγελέας: «Τα Τέμπη μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»

Όπως μετέδωσε από τις Βρυξέλλες η ανταποκρίτρια του Star Μαρία Ψαρά, στο  κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα,  η Λάουρα Κοβέσι θα  επισκεφθεί  το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα και θα έχει πολλές  συναντήσεις με  εκπροσώπους των ελληνικών αρχών.

Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Θα συναντηθεί με υπουργούς, τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τελωνειακούς και τις εισαγγελικές αρχές. 

Τέμπη: «Όσοι φταίνε, θα πληρώσουν», λέει η Εισαγγελέας Κοβέσι στο STAR

Μάλιστα, στα σχέδια της είναι να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου εφ’ όλης της ύλης και όλοι στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι θα κάνει μεγάλο «θόρυβο», με δεδομένη την έρευνα που διεξάγει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την ενασχόληση της με την τραγωδία των Τεμπών.  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΟΥΡΑ ΚΟΒΕΣΙ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top