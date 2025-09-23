Φλωρίδης για Τέμπη: Εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής

«Αν υποβληθεί, ανοίγει ξεχωριστή διαδικασία»

STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Όσα είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το αίτημα εκταφής θυμάτων των Τεμπών / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα επί 2,5 χρόνια ταυτοποίησης των σορών των θυμάτων στα Τέμπη», δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι «ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι δεν υπέβαλε κάποιο αίτημα νωρίτερα που είχε απορριφθεί».

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι μητέρα από την Πάτρα - Ξεκίνησε απεργία πείνας

«Έστειλε το εξώδικο με τα αιτήματά του και ταυτόχρονα ξεκίνησε απεργία πείνας. Δεν επιλήφθηκε κάποιο όργανο της δικαιοσύνης που να απέρριψε το αίτημά του», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Πάνος Ρούτσι: Λαοθάλασσα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας

«Υπάρχει μια εντύπωση στον κόσμο ότι υπάρχει μια άρνηση να υπάρξει εκταφή. Από πού; Από ποιον; Το εξώδικο Ρούτσι που αναφέρεται τι έχει γίνει, καταλήγει χωρίς να υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση. Ζητάνε να γίνει εκταφή με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει χημική ουσία, όχι αν είναι το παιδί αυτού που κάνει απεργία πείνας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην ανακοίνωσή του χθες είπε ότι αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί δεν υπάρχει. Λέει όμως ότι μπορεί να γίνουν 2 πράγματα: είτε αίτημα για εκταφή, είτε να ερμηνεύσει ο εισαγγελέας εφετών», πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και συνέχισε: 

Πάνος Ρούτσι: Η απάντηση του Αρείου Πάγου για το αίτημα της εκταφής

«Αν υποβληθεί ένα τέτοιο καθαρό αίτημα τότε θα το δούμε, είπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και σημαίνει ότι ενδεχομένως να διαταχθεί η εκταφή για να γίνει ταυτοποίηση. Έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα και κάποιος το αρνείται. Ο εισαγγελέας και οι δικαστές του Αρείου Πάγου λένε ότι στο μεν ζήτημα της άδεια εκταφής για διακρίβωση χημικής ουσίας, επειδή η ανάκριση έκλεισε και δεν υφίσταται πλέον ανακριτής και ο εισαγγελέας έχει διαβιβάσει την πρόταση στην πρόεδρο εφετών Λάρισας γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσω της δικαιοσύνης, τότε η μόνη αρμόδια είναι η πρόεδρος των εφετών της Λάρισας».

«Ανοίγει ξεχωριστή διαδικασία για την ταυτοποίηση του παιδιού», λέει ο Φλωρίδης

«Εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχει αίτημα, δεν μπορεί να αποφανθεί, γιατί δεν έχει αίτημα. Αν υποβληθεί, όπως λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα απαντηθεί άμεσα. Εάν υποβληθεί αίτημα για εκταφή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι όντως αυτό το παιδί, τότε ανοίγει μια ξεχωριστή διαδικασία. Αυτή η διαδικασία δεν εμποδίζει την πρόοδο της δίκης» διευκρίνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Ένα αίτημα που μπορεί να είναι και πολλά στη συνέχεια, για να δουν αν οι σοροί που ετάφησαν είναι οι άνθρωποί τους, η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού είναι μια άλλη διαδικασία που δεν επηρεάζει την πρόοδο της δίκης», υπογράμμισε.

«Η δικαιοσύνη - η πρόεδρος των Εφετών, θα αποφασίσει αν αυτό το αίτημα μπορεί να ικανοποιηθεί. Τέτοια αιτήματα, για να διερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες έχουν υποβληθεί δύο και έχουν απορριφθεί τόσο από τον ανακριτή όσο και από το συμβούλιο των εφετών με το σκεπτικό ότι ζητείται η εκταφή για να γίνει μια ανακριτική πράξη αλλά με βάση τις εκθέσεις δεν υπάρχουν χημικές ουσίες/παράνομο φορτίο. Αίτημα που συνδέεται με αυτά δεν έχει υπόβαθρο γιατί καταρρίφθηκε η απάτη του ξυλολίου που χρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και το εξωτερικό» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.

 

