Λάλας: Νοικιασμένο από τον Πετσίτη το ΙΧ της απόπειρας κατά συνεργάτη του

Νοικιασμένο από τον Μανώλη Πετσίτη, που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την σχέση του με τον Νίκο Παππά, ήταν αυτοκίνητο που εμπλέκεται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συνεργάτη του πρόσφατα δολοφονημένου στην Αράχωβα Γιάννη Λάλα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κατά την απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγινε στο Παγκράτι κατά 34χρονου, ο οποίος στο παρελθόν είχε εργασθεί σε εταιρεία του Γιάννη Λάλα, χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW. Από την πινακίδα κυκλοφορίας διαπίστωσαν ότι ήταν νοικιασμένο από εταιρεία αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάλεσαν τον ιδιοκτήτη και τους είπε ότι «το είχε νοικιάσει στον Μανώλη Πετσίτη», ο οποίος ήταν συμμαθητής του πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και φερόταν να είχε αναλάβει ατύπως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον ρόλο «ειδικού συμβούλου» του».

Η υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας στο Παγκράτι εξιχνιάστηκε σε συνδυασμό με τη δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα.

Το όνομα του Μ. Πετσίτη περιλαμβάνεται τη δικογραφία, αλλά δεν κλήθηκε από την Αστυνομία, διότι σε μια τέτοια περίπτωση υπήρχε ο κίνδυνος να ενημερωθούν οι δράστες ότι τους ψάχνουν. Ωστόσο, την ημέρα της επιχείρησης για την εξιχνίαση της δολοφονίας Λάλα, οι αρχές αναζήτησαν τον Πετσίτη, χωρίς αποτέλεσμα.

Πλέον, είναι θέμα της κύριας ανάκρισης να καλέσει ή να μην καλέσει τον Πετσίτη ώστε να δώσει εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει στα χέρια κακοποιών.

