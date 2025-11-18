Επίσκεψη Δένδια για drones και κυβερνοπόλεμο στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ

Στο Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού

18.11.25 , 16:52
Επίσκεψη στο απόρρητο Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε ο Νίκος Δένδιας, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας. 

Διπλό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία και ΕΕ για το πρόγραμμα SAFE

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε κυρίως για τις τελευταίες εξελίξεις στα μη επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα που λειτουργούν στη θάλασσα και κάτω από αυτήν και σε ανάρτησή του τόνισε: 

Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε ο Δένδιας στο Πεντάγωνο

«Μέσω της «Ατζέντας 2030» συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να ενισχύουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες του Πολεμικού μας Ναυτικού και να διασφαλίζουμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις».  
 

