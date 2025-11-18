Δε συμπαθείτε τους φίλους του παιδιού σας; - Υπάρχουν τρεις λύσεις

Τα παιδιά σας πήγαν στο σχολείο έκαναν παρέες, όμως εσείς για πολλούς και διάφορους λόγους δεν τους εγκρίνετε; Δυστυχώς, δεν είστε ούτε η πρώτη μαμά που της συνέβη αυτό αλλά ούτε και η τελευταία.

Οι λόγοι που μπορεί να μη βλέπουμε με καλό μάτι αυτούς που έχουν επιλέξει για φίλους τα παιδιά μας μπορεί να είναι σοβαροί παραδείγματος χάριν να βλέπουμε πως το άλλο παιδί έχει κακούς τρόπους, βρίζει ή παρασύρει το δικό μας παιδί να κάνει σκανταλιές ή και μη σοβαροί λόγοι όπως να κάνουν άνω-κάτω το σπίτι, να ανοίγουν μόνοι τους το ψυγείο ή απλά να μη σας “γεμίζουν το μάτι”. Είναι εύκολο να πείτε απλώς στο παιδί σας ότι δεν μπορεί να κάνει παρέα με έναν φίλο, αλλά αυτό συχνά δεν θα λύσει το πρόβλημα.

Η σύμβουλος γονέων Sue Atkins και η μητέρα τεσσάρων παιδιών και κωμικός Ria Lina μοιράζονται τρεις τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό χωρίς να διώξετε το δικό σας παιδί μακριά.

Kαλό είναι να μην απαγορεύσετε στα παιδιά σας να συναναστρέφονται όσους δεν συμπαθείτε/ φωτογραφία από pexels

Σκεφτείτε για ποιο λόγο δε θέλετε τα συγκεκριμένα παιδιά

Πολύ σημαντικό είναι να βρείτε την αιτία που δεν συμπαθείτε τους συγκεκριμένους ανθρώπους, Είναι κάτι σοβαρό όπως ασέβεια, εκφοβισμός ή επικίνδυνη συμπεριφορά. Η Atkins λέει ότι αξίζει να κάνετε μια μικρή αυτοκριτική πριν αντιδράσετε, καθώς είναι σημαντικό να διαχωρίσετε το ενοχλητικό από αυτό που είναι επιβλαβές.

Αν πρόκειται για πραγματικά επικίνδυνη επικίνδυνη συμπεριφορά ή εκφοβισμό, τότε είναι καιρός να παρέμβετε πιο αποφασιστικά, αλλά αν το ζήτημα είναι κάτι σαν τους τρόπους, μπορείτε να δείξετε τη συμπεριφορά που θέλετε να δείτε.

Αυτό είναι κάτι που κάνει συχνά η Lina, της οποίας η κωμωδία συχνά αφορά τις δοκιμασίες και τις ταλαιπωρίες της ανατροφής τεσσάρων παιδιών.

«Όταν ένα παιδί είναι υπό τη φροντίδα μου, ακολουθεί τα πρότυπά μου», εξήγησε και πρόσθεσε:

«Επιπλήττω τα παιδιά μου επειδή βάζουν τα πόδια τους σε καθίσματα λεωφορείου και αν άλλα παιδιά υπό τη φροντίδα μου το κάνουν αυτό, τότε θα τους πω να τα βγάλουν κι αυτά».

Η Lina λέει ότι ο λόγος που μπορεί να μην σας αρέσουν οι φίλοι των παιδιών σας είναι συχνά λόγω μιας «σύγκρουσης αξιών» με άλλους γονείς.

Άνοιξε διάλογο με τα παιδιά σου/ φωτογραφία από pexels

2.Πες τη γνώμη σου χωρίς να του απαγορέψεις να τους κάνει παρέα

Το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε αν δεν συμπαθείτε τους φίλους του παιδιού σας είναι να του απαγορέψετε να τους κάνει παρέα. Συνήθως τα παιδιά και οι έφηβοι, λειτουργούν αντιδραστικά όταν οι γονείς τους τους απαγορεύουν να κάνουν πράγματα και κάνουν τα αντίθετα. Επιπλέον, αν δεν τους εξηγήσετε τον λόγο που δεν θέλετε τον συγκεκριμένο φίλο του το παιδί δεν θα καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Θα πρέπει να ρωτήσετε το παιδί σας γιατί του αρέσει αυτός ο φίλος - τι κοινό έχουν; Τι τους αρέσει να κάνουν μαζί;

Το να το ακούτε να το μοιράζεται αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνετε τη φιλία του, αλλά βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ σας.

«Όταν μιλάτε, επιλέξτε προσεκτικά τη στιγμή που μιλάτε. Παρακολουθήστε τον τόνο και τη γλώσσα του σώματός σας, γιατί αν γίνετε επιθετικοί ή επικριτικοί, θα κλειστούν. Θυμηθείτε ότι θέλετε να χτίσετε γέφυρες, όχι τοίχους» λέει η Atkins.

3. Διευρύνετε τον κύκλο των παιδιών σας

Αν το παιδί σας φαίνεται κολλημένο σε μια φιλία για την οποία δεν αισθάνεστε άνετα, επεκτείνετε διακριτικά τον κοινωνικό του κόσμο.

«Βάλτε και άλλους φίλους στο πρόγραμμα. Προσκαλέστε ξαδέρφια, κάντε τα να εγγραφούν σε έναν αθλητικό σύλλογο ή δοκιμάστε δραστηριότητες μετά το σχολείο - οτιδήποτε τα βοηθά να γνωρίσουν νέους ανθρώπους» προτείνει η Atkins.

Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είναι κάθε φιλία για πάντα και τα παιδιά συχνά περνούν από φάσεις, οπότε είναι καλύτερο να δείτε πώς αλλάζει η φιλία σε λίγες εβδομάδες ή μήνες πριν παρέμβετε.

«Μερικές φορές είναι απλώς ένας φίλος για τις καλοκαιρινές διακοπές ή είναι ένα έφηβο παιδί που προσπαθεί να σας κακίσει», λέει η Atkins.

Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να αποτελέσετε πρότυπο για το είδος των φιλιών που ελπίζετε ότι θα δημιουργήσει το παιδί σας.

