Αχαΐα: «Άρεσαν στον Ανδρέα οι βόλτες με τη γουρούνα» - Δείτε φωτογραφίες

Ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star για τη νέα εξέλιξη στην Αχαΐα

«Πέσαμε από τη γουρούνα και σκοτώθηκε», ήταν τα λόγια του θείου του 3χρονου Ανδρέα που άφησε την τελευταία του πνοή στην Αχαΐα.

Ο 25χρονος, που δεν άντεξε το βάρος της συνείδησής του, παρουσιάστηκε αυτοβούλως τη Δευτέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και ομολόγησε πως οι συνθήκες θανάτου του ανιψιού του δεν ήταν αυτές που είχαν αρχικά ειπωθεί.

«Είχα τη γουρούνα, του άρεσε του μικρού να κάνει βόλτες με τη γουρούνα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς πέσαμε στο κενό», υποστήριξε σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν μαρτυρίες πως ο θείος βρισκόταν στην άκρη του δρόμου κρατώντας τον Ανδρέα αγκαλιά, όταν ξαφνικά χτύπησε το κεφάλι του στο μπαλκόνι, έχασε τις αισθήσεις του και βρέθηκαν μαζί στο κενό.

Η εισαγγελέας είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο σημείο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, όπου φέρεται να έγινε το δυστύχημα. Η εντολή αυτή φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, οδηγώντας τον 25χρονο να επανεμφανιστεί και να δώσει νέα, διαφορετική κατάθεση.

Αχαΐα: Το χρονικό της υπόθεσης

Μετά την πτώση του το απόγευμα της Τρίτης 11 Νοεμβρίου ο μικρός Ανδρέας διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, φέροντας σοβαρά τραύματα μετά την πτώση του από το τοιχίο ύψους 2 μέτρων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε απόψε τα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Οι γονείς του παιδιού την ώρα του δυστυχήματος βρίσκονταν στα χωράφια όπου εργάζονταν.