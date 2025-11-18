Τσίπρας: Οι δραματικοί διάλογοι με κλειστές πόρτες για το δημοψήφισμα

Μια νέα προδημοσίευση από το υπό έκδοση βιβλίο του δημοσιοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες μόλις ημέρες πριν η «Ιθάκη» φτάσει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

Ο πρώην πρωθυπουργός, και σε αυτή τη δεύτερη προδημοσίευση που δίνει στη δημοσιότητα, επιλέγει αποσπάσματα που αφορούν την κρίσιμη περίοδο του δημοψηφίσματος, μιας απόφασης που –όπως σημειώνει– σημάδεψε τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφέρεται στις αγωνιώδεις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους, μεταφέρει τους δραματικούς διαλόγους που είχε με την Άνγκελα Μέρκελ μετά το τελεσίγραφο προς την ελληνική κυβέρνηση, ενώ περιγράφει και την πρωτοβουλία του τότε Γάλλου προέδρου, Φρανσουά Ολάντ, να αναζητηθεί μια συμβιβαστική λύση από τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε στους Ευρωπαίους την απόφαση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει, το τελικό «nein» της Γερμανίδας καγκελαρίου παρέμενε αμετακίνητο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τσίπρας: «Η αναγγελία του δημοψηφίσματος λειτούργησε ως καταλύτης στις διαπραγματεύσεις»

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει για την αναγγελία του δημοψηφίσματος ότι λειτούργησε ως καταλύτης στις διαπραγματεύσεις:



«Όλες αυτές οι πυρετώδεις διεργασίες προετοίμασαν τη βάση επανεκκίνησης της διαπραγμάτευσης την επόμενη ημέρα υπό καλύτερους όρους. Με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι θα κερδίζαμε το δημοψήφισμα. Κάτι που δεν ήταν καθόλου σίγουρο εκείνες τις ώρες. Με δυο λόγια, και μόνο η αναγγελία του δημοψηφίσματος λειτούργησε ως καταλύτης για νέες, καλύτερες συνθήκες στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».

