Αλέξης Τσίπρας: Τα πρώτα αποσπάσματα από την «Ιθάκη»

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα αποσπάσματα από το αυτοβιογραφικό βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg με τον τίτλο «Ιθάκη». Το βιβλίο θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 24 Νοεμβρίου.

Η παρουσίαση του βιβλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βιβλίο δεν είναι μόνο ένας απολογισμός των πεπραγμένων της κυβέρνησης Τσίπρα την περίοδο 2015-2019, αλλά αποτελεί και μία πλατφόρμα θέσεων για την πολιτική του επιστροφή.

Ξεκινάει πάντως από την ανάληψη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ σε ηλικία 34 ετών.



Διαβάστε τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα:

«Τούτο το βιβλίο δεν είναι μόνο μια κατάθεση εμπειριών. Είναι και μια πρόταση. Είναι η προσπάθεια να μετατραπεί η γνώση που αποκτήθηκε μέσα στη φωτιά της κρίσης σε σκέψη, σε σχέδιο, σε όραμα για την Ελλάδα του αύριο.

Δεν γράφτηκε για να εξωραΐσει αποφάσεις, να ωραιοποιήσει γεγονότα ή να κατασκευάσει ένα αφήγημα βολικό για τον συγγραφέα του.

Όταν ανέλαβα την ευθύνη της χώρας, το 2015, η πραγματικότητα ήταν αμείλικτη. Πολλοί με προέτρεπαν να αποφύγω την ευθύνη, να τη μεταθέσω σε άλλους για να παραλάβω εγώ ως ώριμο φρούτο μια χώρα απολύτως εξαντλημένη. Δεν δείλιασα. Ανέλαβα την ευθύνη, όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης Ιστορίας της.

Το 2019, δεν ήμουν ο ίδιος. Το σημαντικότερο, η Ελλάδα δεν ήταν πια ίδια. Η χώρα δεν έμοιαζε με την Ελλάδα της παράλυσης και του φόβου, εκείνη τη σκιά του εαυτού της που έσερνε ταπεινωμένη τα βήματά της χωρίς τέλος. Είχε ανακτήσει την οικονομική αυτονομία της, είχε επουλώσει, ώς έναν βαθμό, τις πληγές της, είχε σταθεί ξανά στα πόδια της. Όχι χωρίς απώλειες, όχι χωρίς λάθη, αλλά με το κεφάλι ψηλά.

Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή. Η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα. Η δική μου αλήθεια.

Γράφω γιατί θέλω να δείξω πως μπορεί να έκανα λάθη, αλλά ποτέ δεν μου έλειψε το θάρρος, ούτε όμως και άφησα τη χώρα μου μοιρολατρικά να τη σπρώξουν στον γκρεμό οι ίδιοι αυτοί που στη συνέχεια θα μας έδειχναν με το δάχτυλο ως υπεύθυνους της καταστροφής.



Η δική μου Ιθάκη δεν είναι απλώς μια αφήγηση του παρελθόντος,

Δεν γράφτηκε, μόνο, για να καταγραφούν τα γεγονότα, ως ένα είδος απολογισμού. Είναι, πρώτα απ’ όλα, μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το παρόν».

