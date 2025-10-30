Αλέξης Τσίπρας: Ποιους έβαλε στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου

Πολιτικη
Πηγή: newpost.gr
Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τα μέλη που συγκροτούν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αποτελέσει χώρο παραγωγής ιδεών, έρευνας και πολιτικού διαλόγου.

Το Ινστιτούτο, φέρει έντονο προσωπικό αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού. Η σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνει διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, ερευνητές και ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που καλούνται να συνεισφέρουν στη χάραξη στρατηγικής και στον σχεδιασμό δράσεων του Ινστιτούτου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
 |
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΣΙΠΡΑ
 |
NEWPOST
