«Ιθάκη»: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Πότε αναμένεται να βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

«Ιθάκη»: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτικη
Αλέξης Τσίπρας
Στη δημοσιότητα δόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα 

Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού  αναμένεται να βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

«Ιθάκη»: Ο τίτλος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Τι περιλαμβάνει

Όπως ισχυρίζεται το πρόσφατο δελτίο Τύπου, «στο βιβλίο “Ιθάκη” ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019. Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων, μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ».

Αλέξης Τσίπρας: Ποιους έβαλε στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου


 

