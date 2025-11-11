Αλέξης Τσίπρας: Τι είπε στο podcast για το βιβλίο του «Η Ιθάκη»

Στο «Bookvoice – The podcast», με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο βιβλίο του «Η Ιθάκη» και την κυκλοφορία του και σε audio book.

O πρώην πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων:

-Δεν πρόκειται για ένα βιβλίο, αλλά για, ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του τόπου

-Έχουν μιλήσει όλοι γι’ αυτές τις δραματικές, γι’ αυτή τη δραματική περίοδο της ελληνικής σύγχρονης ελληνικής ιστορίας έχουν μιλήσει πάρα πολλοί ξένοι και Έλληνες. Και δεν έχει μιλήσει ο βασικός πρωταγωνιστής

-Αυτό το βιβλίο έχει ένα χαρακτήρα χρέους απέναντι στην ιστορία, αλλά έχει και ένα χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων. Ήταν μια, πώς να το πω έτσι, με όρους, δεν είναι rebranding είναι reload, ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα από την συγγραφή των γεγονότων και την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας.

«Η σκοπιμότητα δεν είναι να αξιοποιήσω πολιτικά το βιβλίο»

-Έχω την ικανή πια απόσταση του χρόνου, ώστε να δω με μια πιο ώριμη ματιά όλα όσα γίνανε. Η σκοπιμότητα μου δεν ήταν, δεν είναι τούτη την ώρα να κάνω, να αξιοποιήσω πολιτικά για τον παρόντα χρόνο αυτά τα οποία γράφω και αυτά τα οποία λέω. Από κει και πέρα όμως, δεν κρύβω ότι το βιβλίο μου έχει μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο

Εγώ γράφω το βιβλίο όντας, έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος και άρα έχοντας αποφασίσει ότι θα φάω ξύλο, γιατί όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρομαι είναι εν ζωή και δεν τα κολακεύω, λέω την άποψή μου για τα όσα έκαναν και όσα παρέλειψαν. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική. Αυτό είναι ένα τόλμημα. Θέλει θάρρος. Δεν έχω δει κανέναν άλλον να το έχει κάνει.



Εντοπίζω κρίσιμες επιλογές που παραδέχομαι ότι έκανα λάθος ή ότι θα έπρεπε να τα χειριστώ διαφορετικά; Προσπαθώ να έχω αυτή την τόλμη. Δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθώ.

Και εκεί που κανείς νομίζει ότι φτάσαμε σε, πώς ήταν παλιά τα θρίλερ που βλέπαμε με τον Φρέντυ Κρούγκερ που νόμιζες ότι ο κακός έχει σκοτωθεί αλλά ξανάβγαινε; Και ήταν όλη αυτή η πολύ μεγάλη και δύσκολη περίοδος. Τρία χρόνια για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, όπου οι κακοί της ιστορίας επανέρχονταν στον αρχικό τους σχεδιασμό. Το Grexit δεν το γλιτώσαμε το ‘15 το γλιτώσαμε και το ’15, το γλιτώσαμε το ’16, το γλιτώσαμε και το ‘17

Μπορεί να το επιχειρήσω ξανά, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια κατάθεση ψυχής που δεν γίνεται δεύτερη φορά.

To spoiler για το δημοψήφισμα και τα γενέθλια του γιου του που ξέχασε



Περιγράφω κάποιες στιγμές που αφορούν το πώς εγώ με την σύντροφό μου βιώσαμε κάποιες καταστάσεις, το πώς ένιωσα για παράδειγμα, να κάνω και εγώ ένα spoiler, όταν την ημέρα του δημοψηφίσματος είχε γενέθλια ο μικρός μου γιος και εγώ δεν τα θυμήθηκα. Τι να θυμηθείς εκείνη την ώρα. Και έψαχνε αγωνιωδώς να μου το θυμίσει η σύντροφός μου και εγώ την έδιωχνα από την αίθουσα γιατί είχα συνεδρίαση ότι παιζόταν το μέλλον της χώρας.

