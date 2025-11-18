Φάρμα: Η λιποθυμία της Βαλεντίνας και το φαγητό που κάηκε... ξανά!

Δείτε απόψε, Τρίτη 18/11/25 στις 21:00 στο Star

18.11.25 , 15:06 Φάρμα: Η λιποθυμία της Βαλεντίνας και το φαγητό που κάηκε... ξανά!
Δείτε το trailer του νέου επεισοδίου της Φάρμας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 17/11) η γαλάζια ομάδα κατάφερε να κερδίσει στο Παιχνίδι Προμηθειών, αλλά ηττήθηκε στην 1η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας. Ο Βασίλης Πούλος υπέδειξε τον Γιώργο Ανυφαντάκη ως πρώτο μονομάχο, με τον τελευταίο να αντιδρά και να θεωρεί ότι η απόφαση πάρθηκε με κριτήρια συμπάθειας κι όχι με βάση το τι προσφέρει ο καθένας στην ομάδα. 

Φάρμα: Η λιποθυμία της Βαλεντίνας και το φαγητό που κάηκε... ξανά!

Απόψε, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ο επιστάτης της Φάρμας υποδέχεται τους παίκτες των δύο ομάδων στην τελευταία Αποστολή για φέτος, όπου οι farmers καλούνται να μαζέψουν λάχανα. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος τους τονίζει ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουν την Αποστολή, η οποία αν και φαίνεται εύκολη, είναι αρκετά απαιτητική. Οι δύο ομάδες τα δίνουν όλα για να κερδίσουν τις μοσχαρίσιες μπριζόλες. Στο τέλος της Αποστολής, ο επιστάτης  επιφυλάσσει στους γαλάζιους και στους πράσινους παίκτες μία πολύ ευχάριστη έκπληξη! 

Χαμός στη Φάρμα με το καμένο φαγητό:«Γιατί να γίνω δούλος της Βαλεντίνας;»

Το κλίμα αλλάζει απότομα με την επιστροφή των παικτών στη Φάρμα, καθώς προκύπτει έντονος καβγάς ανάμεσα στον Λευτέρη Δασκαλάκη και στη Βαλεντίνα Σπέντζα, με αφορμή το φαγητό που κάηκε. Ψυχρό το κλίμα που επικρατεί και στην πράσινη ομάδα, καθώς οι ήττες στις δοκιμασίες φαίνεται να έχουν επηρεάσει τις σχέσεις και την ψυχολογία των μελών της.

Φάρμα: Η λιποθυμία της Βαλεντίνας και το φαγητό που κάηκε... ξανά!

Την επόμενη ημέρα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους farmers στη 2η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες θα πρέπει να μεταφέρουν ένα πολύ βαρύ σχοινί, προσπαθώντας παράλληλα να «πιάσουν» την αντίπαλη ομάδα. Ποιοι θα συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά και θα αποδειχθούν καλύτεροι σε αυτή την καταδίωξη;

Για την ηττημένη ομάδα ακολουθεί Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας. Όλοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, με σκοπό να καταφέρουν να αποφύγουν την επερχόμενη Μονομαχία Αποχώρησης και να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στη Φάρμα, μία ανάσα πριν την τελική δεκάδα! 

Φάρμα Trailer 18/11: «Είμαι πανέτοιμος να εξοντώσω οποιονδήποτε»

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της. 

Φάρμα: Η λιποθυμία της Βαλεντίνας και το φαγητό που κάηκε... ξανά!

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν,

θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη. 

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών. 
Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;
Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί. 
Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα; 
Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

