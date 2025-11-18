Το γηροκομείο κολαστήριο στην Κυψέλη – Εκεί πέθανε γνωστός ηθοποιός

Καταγγέλλουν απάνθρωπες συνθήκες για τους τρόφιμους

STAR.GR
Ελλαδα
Τι κατήγγειλε πρώην εργαζόμενη στο γηροκομείο στην Κυψέλη για τον ηθοποιό Γιώργο Παληό - Βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λουκέτο σε γηροκομείο στην Κυψέλη έβαλε η Περιφέρεια Αττικής μετά από έλεγχο που έκανε και κατά τον οποίο διαπίστωσε τις άθλιες συνθήκες στις οποίες διαβιούσαν οι τρόφιμοι. 

Όπως αποκάλυψε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», σε αυτόν τον χώρο έζησαν υπό τραγικές συνθήκες 95 ανθρώπινες ψυχές. 

Γηροκομείο Κέρκυρας: Σάπια καρότα και ληγμένα αλλαντικά στις αποθήκες του

Οι άνθρωποι αυτοί υπέστησαν βασανιστήρια, καθώς στερούνταν τροφής, των φαρμάκων τους και ζούσαν σε ένα περιβάλλον με υποτυπώδεις συνθήκες υγιεινής. 

γηροκομείο Κυψέλη

Παρά το γεγονός, μάλιστα, ότι το κολαστήριο αυτό έκλεισε, εκεί παραμένουν επτά ηλικιωμένοι. 

Οι καταγγελίες συγγενών τροφίμων και πρώην εργαζομένων είναι ανατριχιαστικές. Οι ηλικιωμένοι έμεναν για ώρες σε λερωμένα σεντόνια, μέσα σε ακαθαρσίες, χωρίς φαγητό ή φάρμακα. Οι χώροι υγιεινής θύμιζαν τριτοκοσμικές καταστάσεις, με τις κατσαρίδες και τα μικρόβια να κάνουν πάρτι. 

Κρήτη: Καθαρτικό, αντί για νερό, ήπιε ηλικιωμένη σε γηροκομείο και πέθανε

Ανήμπορα κορμιά ηλικιωμένων, εξαθλιωμένων από την ασυλία, με πληγές που αιμορραγούν και κακοφορμίζουν. Εγκαταλελειμμένα γεροντάκια μέσα στις ακαθαρσίες τους, χωρίς στοιχειώδη υγιεινή και χωρίς φάρμακα, που παλεύουν να κρατηθούν στη ζωή. Εικόνες εξοργιστικές και προσβλητικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Μετά από καταγγελίες η Περιφέρεια Αττικής, προχώρησε στο οριστικό λουκέτο του γηροκομείου, ύστερα από αμέτρητους ελέγχους, επανειλημμένες συστάσεις και πρόστιμα που δεν είχαν αποτέλεσμα. 

Παρά τις προειδοποιήσεις, η διοίκηση της Δομής δε συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι να ζουν σε συνθήκες εγκατάλειψης και ανυπαρξίας φροντίδας. 

Γηροκομείο Κορυδαλλός: «Τους έδεναν με σχοινιά, κραύγαζαν από τον πόνο»

Εργαζόμενοι στη Δομή αποκάλυψαν ότι οι ελλείψεις σε σαπούνια, πάνες και σφουγγάρια ήταν μόνιμες, με το προσωπικό να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς επαρκή μέσα. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία τροφίμου, η οποία δεν άντεξε όσα βίωνε η ίδια, ενώ και άλλοι τρόφιμοι εξέπεμψαν κραυγή αγωνίας κάνοντας έκκληση για βοήθεια. 

Τον προηγούμενο Δεκέμβριο και μέσα σε διάστημα ενός μήνα, μέσα σε αυτό το χώρο, άφησαν την τελευταία τους πνοή 15 ηλικιωμένοι από οξεία γαστρεντερίτιδα.

Γηροκομείο Κυψέλη: Εκεί πέθανε και γνωστός ηθοποιός

Στο γηροκομείο αυτό φιλοξενούταν και ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Παληός, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο. 

Ποινική δίωξη για τον θάνατο 36 ηλικιωμένων σε γηροκομείο

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή πρώην εργαζόμενη στη δομή, ο ηθοποιός είχε πέσει στην προσπάθειά του να σηκωθεί από το κρεβάτι και είχε σκίσει το φρύδι του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κι επέστρεψε στη μονάδα τέσσερις μέρες αργότερα με αναπνευστικό πρόβλημα. 

O ηθοποιός Γιώργος Παληός που πέθανε στο γηροκομείο τον περασμένο Ιούλιο

O ηθοποιός Γιώργος Παληός που πέθανε στο γηροκομείο τον περασμένο Ιούλιο

Του χορηγούσαν οξυγόνο, όμως κάποια στιγμή δεν ήταν αρκετό, με αποτέλεσμα η τότε προϊσταμένη να δώσει εντολή για την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. 

Χανιά: Σοκαριστικές εικόνες από το γηροκομείο - Λιμοκτονούσαν οι άνθρωποι

Η διακομιδή αυτή έγινε με καθυστέρηση οχτώ ωρών, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να αφήσει την τελευταία του πνοή στη μονάδα. Τότε είχε πάει στη μονάδα και η αστυνομία και είχε γίνει καταγραφή του συμβάντος. 

«Δεν ξέρουμε αν πήγαινε πιο γρήγορα στο νοσοκομείο αν θα είχε επιβιώσει», είπε η πρώην εργαζόμενη. 

Οι ιδιοκτήτες του γηροκομείου έχουν εξαφανιστεί και δεν έχουν επικοινωνία με κανέναν από τους εργαζόμενους. Οι ίδιοι σημειώνουν πως όλον αυτόν τον καιρό ζητούσαν περισσότερα υλικά για τη σωστή φροντίδα των ηλικιωμένων, ωστόσο οι ιδιοκτήτες τους έλεγαν πως δεν υπάρχουν χρήματα.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΚΥΨΕΛΗ
