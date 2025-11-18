Αλέκος Φλαμπουράρης: Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ σε ηλικία 87 ετών

Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών.

Ο Αλέκος Φλάμπουράτης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον Ιούλιο του 2024 είχε υποστεί έμφραγμα και είχε νοσηλευτεί σε ΜΕΘ. Είχε χειρουργηθεί και έκτοτε ήταν σε καλύτερη κατάσταση.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, μετά από ανακοπή.

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός.

Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση.

Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Αλέκος Φλαμπουράρης / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α' Αθηνών.

Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη ξανά βουλευτής.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Σ. Φάμελλος: Καλό σου ταξίδι σύντροφε Αλέκο

Σε ανάρτησή του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι είναιι συντετριμμένος από την απώλειά του και επισήμανε μεταξύ άλλων:

\«Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος.

Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά.

Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο.

Θα λείψεις από όλους μας.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες».



