Φάρμα Trailer 18/11: «Είμαι πανέτοιμος να εξοντώσω οποιονδήποτε»

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο - Απόψε, στις 21.00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.11.25 , 10:44 Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
18.11.25 , 10:32 Μαίρη Μηλιαρέση: Η τηλεόραση, η επιτυχία και ο... Λάμπρος στη ζωή της
18.11.25 , 10:31 Πάτρα: 12χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από νεαρό
18.11.25 , 10:18 Ανθή Βούλγαρη: «Τι σημαίνει πουλάνε οι εγκυμοσύνες στην τηλεόραση;»
18.11.25 , 09:57 Συναγερμός στην Πολωνία: «Είμαστε σε προπολεμική φάση» - Ανησυχεί η Ευρώπη
18.11.25 , 09:47 Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 2: Η Ελβίρα προσπαθεί να εκθέσει τον Κωστή
18.11.25 , 09:46 Εξελίξεις στα Βορίζια: Συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης που δολοφονήθηκε
18.11.25 , 09:42 Νέος Κόσμος: Θρίλερ με άνδρα που πέθανε σε τροχαίο - Δύο προσαγωγές
18.11.25 , 09:41 Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Buongiorno - Έκανε επέμβαση στο μάτι
18.11.25 , 09:37 Oι chic εμφανίσεις στην επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια
18.11.25 , 09:28 Φοινικούντα: Τι βρήκαν οι αρχές κατά την έφοδο στα καταστήματα στο Κολωνάκι
18.11.25 , 09:23 StarLight - Αλέξης Σταμάτης: «Το γράψιμο είναι τρόπος παρουσίας στη ζωή»
18.11.25 , 09:12 Άντα Πανά: Οι «δαίμονες», ο χωρισμός, ο γιος και το Cash or Trash
18.11.25 , 09:05 SEAT Days: ΟΙ καλύτερες μέρες για να αγοράσετε μοντέλα της SEAT
18.11.25 , 09:03 Genie: Η ιστορία του κακοποιημένου κοριτσιού που συγκλόνισε τον κόσμο
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Εξελίξεις στα Βορίζια: Συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης που δολοφονήθηκε
Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Buongiorno - Έκανε επέμβαση στο μάτι
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Oι chic εμφανίσεις στην επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια
Φοινικούντα: Τι βρήκαν οι αρχές κατά την έφοδο στα καταστήματα στο Κολωνάκι
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Συναγερμός στην Πολωνία: «Είμαστε σε προπολεμική φάση» - Ανησυχεί η Ευρώπη
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Ανθή Βούλγαρη: «Τι σημαίνει πουλάνε οι εγκυμοσύνες στην τηλεόραση;»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Ο Γιώργος, έπειτα από υπόδειξη του Βασίλη, είναι ο πρώτος Μονομάχος της Εβδομάδας. Στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο της Φάρμας, η γαλάζια ομάδα γνώρισε νέα ήττα από την πράσινη στη δοκιμασία ασυλίας και η άχαρη στιγμή για τον Βασίλη, να υποδείξει τον πρώτο μονομάχο της εβδομάδας, έφτασε! 

Φάρμα: Ξανά μονομάχος ο Γιώργος - Η σκληρή προειδοποίηση στους «γαλάζιους»

«Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση. Μέχρι και τώρα, πραγματικά, δεν είμαι 100% σίγουρος. Δε θέλω να αδικήσω κανέναν, αλλά στη φάση που βρισκόμαστε κάποιος σίγουρα μπορεί να νιώσει αδικημένος. Είμαστε πολύ λίγα άτομα, οπότε είναι δύσκολη απόφαση. Όλοι θα λείψουν από την ομάδα άμα φύγουν και πάμε μόνο με το σκεπτικό ότι θα κερδίσουμε τη δεύτερη ασυλία», ανέφερε αρχικά ο Βασίλης.  

farma

Φάρμα - Όσα θα δούμε την Τρίτη 18/1

Απόψε, θα μάθουμε από ποια ομάδα θα προκύψει ο δεύτερος Μονομάχος.  Ωστόσο ο Γιώργος θέλει τη νίκη των Γαλάζιων ή όχι; Στο sneak preview του νέου επεισοδίου τον ακούμε να λέει πως ντρέπεται που φορά τη γαλάζια μπαντάνα! «Είμαι πανέτοιμος να εξοντώσω οποιονδήποτε» ακούγεται να λέει ο ίδιος.

φαρμα

Εντάσεις μέσα στις σκηνές και στο σπίτι. Η πείνα και η κούραση φαίνεται πως έχουν ζορίσει ιδιαίτερα τους παίκτες τη Φάρμας. Στο τρέιλερ βλέπουμε τον Λευτέρη να ξεσπά έντονα εναντίον της Βαλεντίνας. Κάποιοι παίρνουν το μέρος του και άλλο το δικό της. Δύσκολη η συμβίωση τόσων ατόμων υπό τέτοιες συνθήκες. 

Η καθημερινότητα μέσα στο αγρόκτημα, οι απαιτητικές δοκιμασίες, η έλλειψη ανέσεων και η πίεση του ανταγωνισμού δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που φέρνει στην επιφάνεια συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και συναισθηματικά ξεσπάσματα. Οι πιο δυνατοί παίκτες γίνονται στόχος, ενώ οι πιο αδύναμοι αισθάνονται ότι απειλούνται, κάτι που οδηγεί σε συγκρούσεις.

Επιπλέον, οι συνεχείς δοκιμασίες ασυλίας έχουν τεράστια σημασία. Μια ήττα, όπως αυτή που γνώρισε η γαλάζια ομάδα στο τελευταίο επεισόδιο, μπορεί να αλλάξει το κλίμα ολόκληρης της ομάδας μέσα σε λίγα λεπτά. Το βάρος πέφτει στον παίκτη που καλείται να υποδείξει μονομάχο — στην προκειμένη περίπτωση τον Βασίλη — και αυτό από μόνο του δημιουργεί έντονο στρες και φόβο για το πώς θα αντιδράσουν οι συμπαίκτες του.

Η σχέση των παικτών επηρεάζεται επίσης από την κούραση και την ψυχική φθορά. Η έλλειψη ύπνου, η πείνα, η σκληρή εργασία και η απομόνωση από τον έξω κόσμο φέρνουν στην επιφάνεια χαρακτήρες και αδυναμίες που σε φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν πιο ελεγχόμενα. Οι πιο δυναμικοί χαρακτήρες συγκρούονται, ενώ οι πιο ευαίσθητοι απομακρύνονται ή αντιδρούν συναισθηματικά.

Στην περίπτωση της γαλάζιας ομάδας, η νέα ήττα και η υποψηφιότητα του Γιώργου φαίνεται να έχουν δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Το sneak preview όπου ο Γιώργος δηλώνει ότι ντρέπεται που φορά τη γαλάζια μπαντάνα αποδεικνύει ότι η απογοήτευση έχει αρχίσει να επηρεάζει την ψυχολογία του και κατ’ επέκταση το κλίμα της ομάδας. Τέτοιες δηλώσεις μπορούν εύκολα να προκαλέσουν εσωτερικές διαφωνίες, αίσθημα προδοσίας ή μειωμένη συνοχή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
TRAILER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top