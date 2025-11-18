Ξεχωριστές γεύσεις Χριστουγέννων από όλη την Ευρώπη

Τα Χριστούγεννα μαζί με το γιορτινό πνεύμα συνδυάζονται με γεύσεις. Κάναμε, λοιπόν, ένα γύρο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προκειμένου να γευτούμε χριστουγεννιάτικες λιχουδιές.

Στη Γερμανία, αναζητήσαμε το «feuerzangenbowle», που είναι ένα γνωστό ποτό με ζάχαρη καραμέλας. Το Feuerzangenbowle είναι γεμάτο ιστορία – και ρούμι. Καυτά κομμάτια ζάχαρης εμποτισμένα με το ποτό βρισκόταν πάνω από ένα μπολ 9.000 λίτρων, στάζοντας αργά τη γλυκιά, φρυγανισμένη νοστιμιά τους στο κρασί. Ακολούθως, δοκιμάσαμε kartoffelpuffer (τηγανίτες πατάτας) στο Μάιντς, καταβροχθίσαμε klobása (τσεχικό λουκάνικο) με μουστάρδα και ψωμί στην Πράγα και λατρέψαμε τα langos (τηγανητό ψωμί) στη Βουδαπέστη. Τα παιδιά μας δεν χόρταιναν τα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας.

Στο Λουξεμβούργο αφού θαυμάσαμε το γιγαντιαίο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, την ώρα που απολαμβάναμε πιάτα με kniddelen (λουξεμβουργιανά ζυμαρικά με μπέικον και κρέμα) που ήταν πιο απολαυστικά από οποιοδήποτε μακαρονάκι με τυρί, γευτήκαμε το gromperekichelcher (ένα παραδοσιακό λουξεμβουργιανό χριστουγεννιάτικο πιάτο με πατατοκροκέτες που σερβίρονται με σάλτσα μήλου).

Το Crémant de Luxembourg (τοπικό αφρώδες κρασί) ήταν το τέλειο συνοδευτικό για την ανεβαστική μουσική και τις χαρούμενες φωνούλες των παιδιών που κουνιόντουσαν στις κούνιες. Επίσης, ψήσαμε τεράστια marshmallows πάνω σε ανοιχτές φωτιές και κουβεντιάσαμε με τους ιδιοκτήτες των πάγκων. Επίσης, στην πόλη του Λουξεμβούργου γευτήκαμε μια ξεχωριστή συνταγή, που έχει πίτα με χοιρινό και Riesling.

Αυτές και άλλες πολλές γεύσεις μπορείτε να απολαύσετε μια περιήγηση στην Κεντρική Ευρώπη τις μέρες των Χριστουγέννων.

