Γερμανία: Ανησυχία για τα θέματα ασφάλειας στις χριστουγεννιάτικες αγορές

Ενιαία πρότυπα ασφάλειας για όλες τις πόλεις ζήτησε ο Φρίντριχ Μερτς

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ - Φωτογραφίες: AP
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ
Την ανησυχία του για τα θέματα ασφάλειας στις χριστουγεννιάτικες αγορές εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και τόνισε ότι πρέπει να θεσπιστούν κοινά πρότυπα για την οργάνωση των αγορών σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας.

«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε νωρίτερα απόψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από την πόλη Χάλε στην Σαξονία-Άνχαλτ
«Παρακολουθώ πολύ στενά αυτήν τη συζήτηση. Ελπίζω ειλικρινά ότι θα βρεθεί λύση για το Μαγδεμβούργο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις της Γερμανίας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει άμεση υποστήριξη. Αυτή είναι ευθύνη των αστυνομικών δυνάμεων του κρατιδίου», ξεκαθάρισε ο Φρίντριχ Μερτς. Επισήμανε, μάλιστα, ότι πρέπει να εφαρμοστούν ενιαία πρότυπα ασφάλειας για τις χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλη την Γερμανία

«Φυσικά, υποστηρίζουμε κάθε μορφή συντονισμού και εναρμόνισης των εννοιών ασφαλείας, επειδή έχουμε αυτό το πρόβλημα - της προστασίας των χριστουγεννιάτικων αγορών - σε όλα τα κρατίδια», διευκρίνισε ο καγκελάριος. Στο ίδιο πνεύμα υπογράμμισε ότι «μόνο με την στενότερη συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης, κρατιδίων και δήμων μπορούμε να οδηγηθούμε σε αξιόπιστα σχέδια ασφάλειας».

Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ Ράινερ Χάζελοφ (CDU) δήλωσε αμέσως μετά ότι τα ζητήματα ασφάλειας έχουν διευθετηθεί και η αγορά στο Μαγδεμβούργο θα λειτουργήσει φέτος κανονικά. «Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι μέρος του πολιτισμού μας και πρέπει να παραμείνουν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ζωής», υπογράμμισε ο κ. Χάζελοφ.

Να σημειωθεί ότι αυτές τις μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη του σαουδάραβα Ταλέμπ αλ-Αμπντουλμοζέν, ο οποίος στις 20 Δεκεμβρίου 2024 στο Μαγδεμβούργο έριξε το αυτοκίνητό του στο πλήθος που βρισκόταν στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 300.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 |
ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ
 |
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ
