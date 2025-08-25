Ουκρανία: Καρφιά κατά Τραμπ και Πούτιν από τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας

Λαρς Κλίνγκμπαϊλ: Η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στη Γερμανία

Κοσμος
Πηγή: Πληφορορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία: AP
ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΛΑΡΣ ΚΛΙΝΓΚΜΠΑΪΛ - ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες απέστειλε από το Κίεβο όπου βρίσκεται ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η Γερμανία παραμένουμε ο δεύτερος μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας σε παγκόσμιο επίπεδο και ο πρώτος στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά ο αντικαγκελάριος απαντώντας τόσο στις αβελτηρίες της Ρωσίας, όσο και στις παλινωδίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «η Ρωσία έχει κάνει πολλές υποχωρήσεις μετά την συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα». 

Μεταφέροντας το μήνυμα του Φρίντριχ Μέρτς

«Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα καταρρεύσει», δήλωσε κατά την άφιξή του στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο ο αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ μεταφέροντας την βούληση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, που είναι μέλος της «Συμμαχίας των Προθύμων». «Αντιθέτως! Παραμένουμε ο δεύτερος μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας σε παγκόσμιο επίπεδο και ο πρώτος στην Ευρώπη», τόνισε ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. «Η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στη Γερμανία», υπογράμμισε στον ίδιο τόνο. 

Θρίλερ με τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι: Τι έδειχνε ο χάρτης στον Λευκό Οίκο

Για την ειρήνευση και την ευρωπαϊκή ασφάλεια


Ο σοσιαλδημοκράτης κυβερνητικός εταίρος του Φρίντριχ Μέρτς, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ θίγοντας το ζήτημα της ανάγκης ειρήνευσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είπε: «Συνεργάζομαι στενά με τον καγκελάριο για το πώς η Γερμανία μπορεί να υποστηρίξει την Ουκρανία σε μια ενδεχόμενη διαδικασία ειρήνευσης». Εξήγησε, μάλιστα, ότι αυτό «αφορά την ουκρανική αλλά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια». 
Παράλληλα, ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν «να δείξει ενδιαφέρον για μια διαδικασία ειρήνευσης στον πιο φονικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια». 

Sky News για Ουκρανία: Πιο μακριά από την ειρήνη από ότι 2 εβδομάδες πριν

Η στάση του Λαβρόφ


Η τοποθέτηση του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ συνιστά μήνυμα, λοιπόν, με πολλούς αποδέκτες. Αφ’ ενός απευθύνεται προς τη Ρωσία και τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε χθες ότι «πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία». Ταυτόχρονα, ο Σεργκέι Λαβρόφ επέμεινε στη θέση της μόνιμης ουδετερότητας της Ουκρανίας και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει πρότερη συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας από εγγυήτριες δυνάμεις. 

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Η χειραψία με τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις

Οι παλινωδίες του Τραμπ

Αφ’ ετέρου η τοποθέτηση του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ απευθύνεται και στην ηγεσία των ΗΠΑ, καθώς χθες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ισχυρίστηκε ότι «η Ρωσία για πρώτη φορά εδώ και τρεισήμισι χρόνια έκανε σημαντικές παραχωρήσεις στον Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα». Ο ίδιος, μάλιστα, έκανε ένα βήμα παραπέρα. «Η Ρωσία συζητά τι θα ήταν αναγκαίο να γίνει για να τελειώσει ο πόλεμος», είπε ο Τζέι Ντι Βανς. «Οι Ρώσοι θέλουν στην πραγματικότητα να είναι ευέλικτοι σε ορισμένες από τις βασικές διεκδικήσεις τους», πρόσθεσε.

