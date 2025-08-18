Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Η χειραψία με τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις

Στο πιο κρίσιμο ραντεβού της ζωής του ο Ζελένσκι / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Toν Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, στα πλαίσια μιας κρίσιμης συνάντησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε με σακάκι, όχι όμως με γραβάτα. Νωρίτερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε σε Ουκρανούς αξιωματούχους για να μάθει εάν ο Ουκρανός Πρόεδρος θα εμφανιστεί σήμερα με κοστούμι και γραβάτα, ενώ σύμβουλος του Τραμπ σχολίασε στο Axios ότι μια τέτοια εμφάνιση θα αποτελούσε θετικό σημάδι για την ειρήνη, αν και δεν ανέμεναν ότι θα συμβεί.

O Oυκρανός πρόεδρος καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για την έκβαση του πολέμου στη χώρα του, αφού ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει θέσει στο τραπέζι σκληρούς όρους, όπως την προσάρτηση εδαφών.

Οι δυο τους μεταφέρθηκαν στο Οβάλ Γραφείο. «Τιμή μας που έχουμε τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ, νομίζω πως καταγράφεται πρόοδος για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι πιθανόν πως κάτι θα μπορούσε να προέλθει από την πρόσφατη συνάντηση με τον Πούτιν. Εάν όλα πάνε καλά θα μπορούσε να υπάρξει μια τριμερής. Δε θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έχοντας στο πλευρό του τον Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επιπλέον πως θα εργαστεί με την Ουκρανία και όλους προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η ειρήνη θα παραμείνει σε ισχύ. Ανέφερε πως θα εργαστεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Έκρινε, επίσης, ότι μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία.

«Σας ευχαριστούμε πρόεδρε Τραμπ για τις προσπάθειές σας», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ τόνισε ότι πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος.

Επισήμανε ότι είναι έτοιμος για τριμερή συνάντηση και δήλωσε ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ και Ευρωπαίοι ηγέτες παρόντες στις συνομιλίες

Νωρίτερα, κατέφτασαν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ ΣΤάρμερ ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι ηγέτες που έφτασαν στον Λευκό Οίκο, όπου τους υποδέχτηκε η επικεφαλής του πρωτοκόλλου Μόνικα Κρόουλι.

Στις κρίσιμες συνομιλίες που θα ακολουθήσουν μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Τραμπ: «Είμαι εδώ για σταματήσω τον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι να τον συνεχίσω»

«Είμαι εδώ μονάχα για να σταματήσω (τον πόλεμο), όχι να τον συνεχίσω», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, λίγο πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως «γνωρίζω ακριβώς τι κάνω», ενώ υποστήριξε πως έχει διευθετήσει 6 πολέμους σε 6 μήνες απορρίπτοντας τις όποιες επικρίσεις σε βάρος του.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν ότι η Σύνοδος της Αλάσκας ήταν μια νίκη για τον Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε συγκεκριμένα στο μήνυμά του:

«Έχω επιλύσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας εξ αυτών μια πιθανή Πυρηνική καταστροφή και όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, να μου λένε ότι κάνω λάθος στο ΧΑΟΣ Ρωσίας/Ουκρανίας, ο οποίος είναι ο πόλεμος του Κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου.

Εγώ είμαι μονάχα εδώ για να τον σταματήσω, όχι να τον προχωρήσω περαιτέρω. Δεν θα είχε ΠΟΤΕ συμβεί εάν ήμουν εγώ Πρόεδρος. Γνωρίζω πολύ καλά τι κάνω και δεν χρειάζομαι τη συμβουλή ανθρώπων που εργάζονται σε όλες αυτές τις συρράξεις για χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουμε το παραμικρό για να τις σταματήσουν. Είναι «ΗΛΙΘΙΟΙ» άνθρωποι, χωρίς καμία λογική, ευφυΐα ή κατανόηση και το μόνο που κάνουν είναι να καθιστούν δυσκολότερο να ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΩ την καταστροφή Ρωσίας/Ουκρανίας.

Παρά τις ασήμαντες και πολύ ζηλότυπες επικρίσεις σε βάρος μου, θα το φέρω εις πέρας- πάντα το κάνω!!!!».

