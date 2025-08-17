Ουκρανία: Τι ζητά ο Πούτιν για να σταματήσει τον πόλεμο - Οι σκληροί όροι

Διαπραγματεύσεις και πόλεμος μέχρι τη συμφωνία, μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα / Βίντεο Open

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, όπου συζήτησαν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, αποκαλύφθηκε το περίγραμμα της πρότασης του Ρώσου προέδρου.

Η Ρωσία διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία και αξιώνει από το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές του Ντονμπάς που δε βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας, ανέφεραν πηγές που έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα σχέδια του Κρεμλίνου. Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο και «θα παγώσουν» τα μέτωπα στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Εν αναμονεί της συνάντησης Ζελένσκι - Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για να συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο διευθέτησης της σύγκρουσης, η οποία ξέσπασε μετά την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρόλο που η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα δεν απέφερε την εξασφάλιση εκεχειρίας που επιθυμούσε, ο Τραμπ είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι ότι συζήτησε με τον Πούτιν για εδαφικές παραχωρήσεις και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, γνωστοποιώντας ότι «συμφώνησαν εν πολλοίς».

«Θεωρώ πως είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και τόνισε πως «η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει» στο σχέδιο. «Ίσως πουν "όχι"», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ ενημέρωσε το Σάββατο τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για τη συζήτηση που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η πρόταση Πούτιν αντιπροσωπεύει σημείο εκκίνησης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις ή τελική προσφορά που η Μόσχα θεωρεί αδιαπραγμάτευτη.

Πάντως, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι απίθανο, να αποδεχθεί το Κίεβο ορισμένες από τις αξιώσεις της Μόσχας. Η πρόταση Πούτιν αποκλείει την κατάπαυση πυρός μέχρι να επιτευχθεί συνολική συμφωνία, μπλοκάροντας μια από τις βασικές απαιτήσεις του Ζελένσκι, του οποίου χώρα σφυροκοπείται καθημερινά από βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών - συμπεριλαμβανομένων του Ντονέτσκ που το Κίεβο θεωρεί «κλειδί» για την αποτροπή ρωσικών επιθέσεων βαθύτερα στην ουκρανική επικράτεια.

Η Ρωσία φέρεται διατεθειμένη να επιστρέψει κατεχόμενες περιοχές στις βορειοανατολικές ουκρανικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, αναφέρουν οι πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ακόμα, το Κρεμλίνο αποκλείει την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, με τον πρόεδρο Πούτιν να αποδέχεται την παροχή κάποιας μορφής εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι ο Τραμπ συζήτησε μαζί τους το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και αναφέρθηκε σε μια πρόταση τύπου επίκλησης του «Άρθρου 5» εκτός συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Το Άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας προβλέπει πως το ΝΑΤΟ θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση εναντίον σε κάποιο από τα 32 μέλη του ως επίθεση εναντίον ολόκληρης της Συμμαχίας.

Η ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία αποτελεί στρατηγικό στόχο για το Κίεβο.

Επιπλέον, η Μόσχα επιδιώκει επίσημο καθεστώς για τη ρωσική γλώσσα στην Ουκρανία (στο σύνολο ή σε περιοχές της επικράτειας), καθώς και να επιτραπεί στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία να δραστηριοποιείται ελεύθερα, αναφέρουν οι πηγές που επικαλείται το Reuters.

Το Κίεβο κατηγορεί την Ορθόδοξη Εκκλησία που συνδέεται με το Πατριαρχείο Μόσχας ότι ενθαρρύνει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαδίδοντας φιλορωσική προπαγάνδα και υποθάλποντας κατασκόπους, κάτι που η ίδια αρνείται. Η Ουκρανία έχει υιοθετήσει νόμο που απαγορεύει θρησκευτικές οργανώσεις που συνδέονται με τη Ρωσία.

Ζελένσκι: Η άρνηση της Μόσχας για κατάπαυση πυρός «περιπλέκει την κατάσταση»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε τη Ρωσία για την άρνησή της να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός, υπογραμμίζοντας πως «περιπλέκει την κατάσταση» σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική συμφωνία που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία απορρίπτει τις πολυάριθμες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα σταματήσει τους σκοτωμούς. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Εάν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει μια απλή εντολή προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, ενδεχομένως να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ρωσία να θελήσει να τηρήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό: την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της για δεκαετίες», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ το Σαββάτου.