Αλάσκα: Έγγραφα για τη σύνοδο κορυφής βρέθηκαν σε... εκτυπωτή ξενοδοχείου!

Απίστευτη γκάφα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία AP
Ρεπορτάζ της Έλγκας Νταϊφά για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προπαρασκευαστικά έγγραφα για συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκαν σε εκτυπωτή ξενοδοχείου στο Άνκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικού μέσου ενημέρωσης.

Η κίνηση - έκπληξη της Μελάνια Τραμπ: Γράμμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν

Το ραδιοφωνικό δίκτυο NPR μετέδωσε ότι οκτώ σελίδες ανακαλύφθηκαν χθες, Παρασκευή, το πρωί σε εκτυπωτή του Captain Cook Hotel, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 λεπτών με το αυτοκίνητο από τη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, όπου συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Στα έγγραφα, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το NPR, περιλαμβάνονται ένα λεπτομερές πρόγραμμα με συγκεκριμένες αίθουσες συναντήσεων, πρόσωπα επαφής από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αριθμούς τηλεφώνων, το μενού για το σχεδιαζόμενο γεύμα, μίνι βιογραφικά με φωτογραφίες των συμμετεχόντων. Το γεύμα περιλάμβανε πράσινη σαλάτα, φιλέ μινιόν και βακαλάο, με επιδόρπιο κρεμ μπρουλέ. 

Επίσης στα έγγραφα υπήρχαν οδηγοί προφοράς για τα ρωσικά ονόματα, μεταξύ των οποίων «POO-tihn» για τον Ρώσο πρόεδρο.

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας διατύπωσαν επικρίσεις.

«Είναι άλλη μια απόδειξη της ανικανότητας της κυβέρνησης», δήλωσε στο ραδιοσταθμό ο Τζον Μάικελς, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA). «Δεν αφήνεις πράγματα σε εκτυπωτές. Τόσο απλό είναι».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΑΛΑΣΚΑ
 |
ΗΠΑ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
