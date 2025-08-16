Η κίνηση - έκπληξη της Μελάνια Τραμπ: Γράμμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν

Την επιστολή παρέδωσε στον Ρώσο ηγέτη ο Ντόναλντ Τραμπ

16.08.25 , 16:30
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Το χρονικό της ιστορικής συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα / Βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, με προσωπική της επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρθηκε στα δεινά που βιώνουν παιδιά της Ουκρανίας.

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι μετά το τετ α τετ του Αμερικανού με τον Πούτιν

Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ

Μελάνια Τραμπ: H Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ με επιστολή της στον Ρώσο ηγέτη αναφέρθηκε στα δεινά που βιώνουν παιδιά της Ουκρανίας / Φωτογραφία αρχείου AP

Ο πρόεδρος Τραμπ παρέδωσε ο ίδιος την επιστολή αυτή στον Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των δύο ηγετών στην Αλάσκα, δήλωσαν χθες δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

Η Μελάνια Τραμπ, γεννημένη στη Σλοβενία, δε συνόδευσε τον σύζυγό της στο ταξίδι στην Αλάσκα.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο της επιστολής, εκτός από το ότι σε αυτή γινόταν αναφορά στις απαγωγές παιδιών ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, παρατηρεί καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, χαιρετιούνται πριν από μια κατ' ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, στις 16 Ιουλίου 2018.

Η Μελάνια Τραμπ, παρατηρεί καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, χαιρετιούνται πριν από μια κατ' ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, στις 16 Ιουλίου 2018 / Φωτογραφία αρχείου AP

Η αναγκαστική μεταφορά παιδιών της Ουκρανίας από τη Ρωσία αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για την Ουκρανία.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα

Το Κίεβο χαρακτηρίζει έγκλημα πολέμου τις απαγωγές δεκάδων χιλιάδων Ουκρανόπουλων που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ευγνωμοσύνη του στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Τραμπ, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα. «Αυτή είναι μια πραγματική πράξη ανθρωπισμού», είπε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ με ανάρτησή του στο X.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι προστατεύει ευάλωτα παιδιά από εμπόλεμες ζώνες.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει δηλώσει ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει δεινά σε εκατομμύρια παιδιά από την Ουκρανία και παραβιάζει τα δικαιώματά τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΑΠΑΓΩΓΕΣ
