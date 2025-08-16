Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι μετά το τετ α τετ του Αμερικανού με τον Πούτιν

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο και θα συναντηθεί επίσης στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ώρες για να συζητήσουν για το ενδεχόμενο εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ύστερα από την συνάντηση που είχε στην Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται πλέον από τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι.. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News.

Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

Kαμία αποκάλυψη για πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισαν «εποικοδομητική» τη συνάντηση που είχαν στην Αλάσκα, παρότι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία.

Ύστερα από σχεδόν τρεις ώρες συνομιλιών στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας, οι δύο ηγέτες παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Παρότι είθισται ο οικοδεσπότης να παίρνει πρώτος τον λόγο, ο πρόεδρος της Ρωσίας μίλησε πρώτος στη συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας πως «η συνάντηση έγινε σε εποικοδομητική ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού», χαρακτηρίζοντας «διεξοδικές» τις διαπραγματεύσεις.

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα συμφωνήθηκαν στις συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα πως θα αποτελέσουν «σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος, αλλά και για να δρομολογηθεί η αποκατάσταση των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ». Είπε ότι οι δύο χώρες μπορούν να οικοδομήσουν μια επιχειρηματική και επενδυτική συνεργασία σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια, στην τεχνολογία, στην εξερεύνηση του διαστήματος και στην Αρκτική.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση της Μόσχας πως η εξάλειψη των αιτίων αυτής της σύγκρουσης είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μια μακροχρόνια επίλυση της κρίσης. «Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι συνεχίζοντας αυτήν την πορεία, μπορούμε να τερματίσουμε τη σύγκρουση στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν».

Εξέφρασε την ελπίδα πως η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι δεν θα υπονομευθεί η πρόοδος που σημειώθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αφήνοντας αιχμές για τους ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου. «Ελπίζουμε πως δεν θα εγείρουν εμπόδια και δεν θα επιχειρήσουν να υπονομεύσουν την πρόοδο μέσω προκλήσεων ή μηχανορραφιών στο παρασκήνιο», είπε ο Πούτιν.

AP Photo (Jae C. Hong)

Τραμπ για συνάντηση με Πούτιν: «Υπάρχει ακόμα δρόμος, δεν καταλήξαμε σε συμφωνία»

Ακολούθως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως ήταν μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» κατά την οποία σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος».

«Υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, είπε ο Τραμπ, διευκρινίζοντας πως «συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία» και υπάρχουν ακόμα λίγα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. «Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία σήμερα, αλλά έχουμε πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε», δήλωσε.

Προανήγγειλε ότι θα ενημερώσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους ηγέτες για την έκβαση των συνομιλιών και αποχαιρέτησε τον Πούτιν λέγοντας: «θα σας ξαναδώ σύντομα». «Την επόμενη φορά στη Μόσχα;», είπε στα αγγλικά ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Προς απογοήτευση των εκπροσώπων του Τύπου, οι δύο ηγέτες δεν δέχθηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

AP(Julia Demaree Nikhinson)

Η ιστορική συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Πριν από την αναχώρησή του από την Αλάσκα, Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε νεκροταφείο και άφησε λουλούδια σε τάφους σοβιετικών πιλότων που βρήκαν τον θάνατο στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο αμερικανός πρόεδρος προσέφερε στον Ρώσο ομόλογό του μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιστροφή στη διπλωματική σκηνή, τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία πυροδότησε την πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φτάνοντας πρώτος στη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Ρώσο ομόλογό του με κόκκινο χαλί και καθώς τον πλησίαζε ο Πούτιν, ο Τραμπ τον χειροκρότησε.

Οι δύο ηγέτες έδωσαν τα χέρια και αντάλλαξαν αβρότητες, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο αργότερα, αντάλλαξαν μια δεύτερη χειραψία μπροστά σε ένα βάθρο που έγραφε «Αλάσκα 2025» προτού επιβιβαστούν αμφότεροι στο «Κτήνος», τη θωρακισμένη λιμουζίνα του προέδρου των ΗΠΑ, για να μεταφερθούν στον χώρο της συνάντησης.

AP (Julia Demaree Nikhinson)

Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε κατ’ ιδίαν, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά με δύο συμβούλους από κάθε πλευρά. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτοί ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός του απεσταλμένος για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Πούτιν, στο πρώτο του ταξίδι στη Δύση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον διπλωματικό του σύμβουλο Γιούρι Ουσακόφ.

