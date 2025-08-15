Τραμπ: Απόφαση του Κιέβου τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία

Δηλώσεις μέσα από το Air Force One λίγο πριν τη συνάντηση της Αλάσκας

Τελευταία Νέα
15.08.25 , 19:04 Πάτρα: Συγκινητικές διασώσεις ζώων από τις πυρόπληκτες περιοχές
15.08.25 , 18:16 BMW: Μετατρέποντας το παλιό σε καινούργιο
15.08.25 , 17:52 Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη και ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της!
15.08.25 , 17:03 Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι πικραμένος κι αγανακτισμένος»
15.08.25 , 16:52 Τραμπ: Απόφαση του Κιέβου τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία
15.08.25 , 16:38 Βέροια: Πιστοί από όλο τον κόσμο στην Παναγία Σουμελά
15.08.25 , 16:18 «Τέλος» ο Ουναΐ από τον Παναθηναϊκό λόγω Ταμπόρδα;
15.08.25 , 16:16 Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο - Δύο τραυματίες
15.08.25 , 15:53 Σύγκρουση τριών σκαφών στην Κέρκυρα - Βίντεο ντοκουμέντο
15.08.25 , 14:59 Γενέθλια και γιορτή για την Μπέττυ Μαγγίρα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου
15.08.25 , 14:55 Γιατί να ξεκινήσεις γυμναστική παρέα με μια φίλη σου
15.08.25 , 14:07 Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικιλιάς τη φωτογραφίζει με τον γιο τους στην Πάτμο
15.08.25 , 13:53 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Oι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο με Γαϊτάνο
15.08.25 , 13:27 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Σεπτεμβρίου
15.08.25 , 13:20 Παναθηναϊκός: Έρχονται σπουδαίες μεταγραφές μετά τη μεγάλη πρόκριση
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Δείτε το ρεπορτάζ της Έλγκας Νταϊφά για την επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα / Mεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία. 

Τραμπ για συνάντηση με Πούτιν: «Δε θα παίξει μαζί μου»

Τι δήλωσε o Αμερικανός πρόεδρος μέσα από το Air Force One

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες ώρες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Υψηλό διακύβευμα!!!», έγραψε με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, κατά την αναχώρησή του λίγο νωρίτερα για την περίπου επτάωρη πτήση προς το Άνκορατζ, τόπο διεξαγωγής της συνόδου, που μπορεί να σφραγίσει την τύχη της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ και ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA.

Νωρίτερα η αμερικανική προεδρία ανέφερε ότι η σύνοδος κορυφής θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Άνκορατζ.  

Στο Άνκορατζ έφτασε ήδη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. 

Τραμπ -Πούτιν: Οι λεπτομέρειες της συνάντησή τους- Κεντρικό θέμα η Ουκρανία

Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος - Βασιζόμαστε στην Αμερική»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι σημαντικό η σημερινή σύνοδος κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα να ανοίξει τον δρόμο προς μια «δίκαιη ειρήνη», καθώς και για επί της ουσίας τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Πούτιν - Ζελένσκι αν πάει καλά η Αλάσκα

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Κρεμλίνο: Πιθανή μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα    

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Δήλωσε επίσης ότι και οι βοηθοί τους θα συμμετάσχουν σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις όπως αναμένεται να πραγματοποιηθούν, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Συνολικά, μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 με 7 ώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ' ιδίαν, πριν από διευρυμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια την κοινή συνέντευξη Τύπου.
 


 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
 |
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
 |
ΗΠΑ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΑΛΑΣΚΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top