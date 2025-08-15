Τραμπ: Απόφαση του Κιέβου τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία

Δείτε το ρεπορτάζ της Έλγκας Νταϊφά για την επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα / Mεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες ώρες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Υψηλό διακύβευμα!!!», έγραψε με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, κατά την αναχώρησή του λίγο νωρίτερα για την περίπου επτάωρη πτήση προς το Άνκορατζ, τόπο διεξαγωγής της συνόδου, που μπορεί να σφραγίσει την τύχη της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ και ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA.

Νωρίτερα η αμερικανική προεδρία ανέφερε ότι η σύνοδος κορυφής θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Άνκορατζ.

Στο Άνκορατζ έφτασε ήδη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος - Βασιζόμαστε στην Αμερική»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι σημαντικό η σημερινή σύνοδος κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα να ανοίξει τον δρόμο προς μια «δίκαιη ειρήνη», καθώς και για επί της ουσίας τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Κρεμλίνο: Πιθανή μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Δήλωσε επίσης ότι και οι βοηθοί τους θα συμμετάσχουν σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις όπως αναμένεται να πραγματοποιηθούν, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Συνολικά, μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 με 7 ώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ' ιδίαν, πριν από διευρυμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια την κοινή συνέντευξη Τύπου.









