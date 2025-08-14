Τραμπ -Πούτιν: Οι λεπτομέρειες της συνάντησή τους- Κεντρικό θέμα η Ουκρανία

Πηγή: ΑΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Alexander Zemlianichenko -Mark Schiefelbein)
Τραμπ - Πούτιν: Οι Λεπτομέρειες Για Τη Συνάντησή Τους
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν για το «τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, όπως και για τις προοπτικές για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά την συνάντησή τους αύριο, Παρασκευή, στην Αλάσκα», δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Διευκρινίστηκε, δε, ότι η συνάντηση των δύο ηγετών θα αρχίσει γύρω στις 22:30 ώρα Ελλάδος, ότι θα γίνει κατ' ιδίαν παρουσία μόνο διερμηνέων και ότι θα παραχωρηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου. 

«Η ημερήσια διάταξη θα επικεντρωθεί κυρίως στη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης», σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο οποίος παρέθεσε επίσης τα θέματα της «ειρήνης» και της «ασφάλειας», τα «σημαντικά διεθνή ζητήματα» και «τη διμερή συνεργασία».

Η συνάντηση κορυφής, η οποία θα διεξαχθεί στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, στην αμερικανική πολιτεία της Αλάσκας, θα αρχίσει γύρω στις 11:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδος), πρόσθεσε.

Η συνάντηση θα αρχίσει με κατ' ιδίαν συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ παρουσία μόνον διερμηνέων, στη συνέχεια οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ανάμεσα στις αντίστοιχες αντιπροσωπείες των δύο χωρών σε γεύμα, παρουσία ομάδας ειδικών.

Στη συνέχεια θα διοργανωθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για να γίνει απολογισμός.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα απαρτίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, τον ειδικό απεσταλμένο για οικονομικά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο Κίριλ Ντμίτριεφ και τον ίδιο τον Ουσακόφ.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας, δεν έχει τεθεί όριο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. "Η αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη Ρωσία αμέσως μετά το τέλος των συνομιλιών", πρόσθεσε.

