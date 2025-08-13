Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Πούτιν - Ζελένσκι αν πάει καλά η Αλάσκα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα την πρόθεσή του να διοργανώσει μια τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «σχεδόν αμέσως» μετά τη σύνοδο κορυφής του με τον Πούτιν, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, ο Τραμπ ανέφερε ότι, αν η πρώτη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο «πάει καλά», θα ακολουθήσει μια δεύτερη, συντομότερη.

Χαρακτήρισε την επικείμενη σύνοδο ως «πολύ σημαντική», καθώς θα «θέσει το σκηνικό» για την πιθανή τριμερή συνάντηση, όπου θα ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει, εφόσον το επιθυμούν και οι δύο ηγέτες. Η ανακοίνωση αυτή έγινε μετά από μια «πολύ καλή κλήση» σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι.

