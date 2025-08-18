Τραμπ: «Δε θα ανακτηθεί η Κριμαία, ούτε θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ»

Στις 20:00 η ώρα Ελλάδος η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 09:58 Θεσσαλονίκη: 5χρονος υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με παιχνίδια
18.08.25 , 09:50 Οι 5 πιο μοδάτοι τρόποι για να φορέσεις το αγαπημένο σου τζιν!
18.08.25 , 09:37 Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες- Πότε θα βρέξει στην Αθήνα
18.08.25 , 09:30 Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η άσκηση προλαμβάνει την εμφάνιση του καρκίνου
18.08.25 , 09:19 Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία της κόρης της με τον Τσερέλα
18.08.25 , 09:14 Είναι ασφαλής ή όχι η προπόνηση με βάρη για τα παιδιά;
18.08.25 , 09:03 Ζωή Λάσκαρη: Η ζωή της λαμπερής ντίβας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου
18.08.25 , 09:00 MINI: Ποια νέα μοντέλα θα παρουσιάσει στην έκθεση IAA Mobility
18.08.25 , 08:59 «Δε με πονάει ακόμα ο θάνατος της γιατί η ίδια «θέλησε» να φύγει»
18.08.25 , 08:50 Τραμπ: «Δε θα ανακτηθεί η Κριμαία, ούτε θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ»
18.08.25 , 08:42 4+1 ταξίδια στο εξωτερικό που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου!
18.08.25 , 08:32 Ευγενία Δημητροπούλου: Η κόρη της, Εύα, έγινε 5 ετών - Η τούρτα & οι ευχές
18.08.25 , 08:05 Η Ναταλία Γερμανού σε καλοκαιρινή διάθεση: Με ολόσωμο κόκκινο μαγιό
18.08.25 , 08:03 Eξάγωνο Ερμή και Άρη: Πώς επηρεάζει τις σχέσεις των ζωδίων
18.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Αυγούστου
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Ben Curtis)
Ο Ντόναλτ Τραμπ στο Truth Social: «Ο Ζελένσκι δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία - Η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ» / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι -τον οποίο υποδέχεται αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο- θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Νέο μήνυμα Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Προηγούμενη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Ζελένσκι και Τραμπ στο οβάλ γραφείο / AP (Mystyslav Chernov)

Ζελένσκι: Ο πόλεμος να τελειώσει «γρήγορα» αλλά η ειρήνη να είναι «διαρκής»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ο ουκρανός πρόεδρος.

Με ποιους Ευρωπαίους ηγέτες θα πάει ο Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.

Τραμπ: Πρώτα θα δει τον Ζελένσκι και μετά τους Ευρωπαίους ηγέτες 

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Ουκρανία: Τι ζητά ο Πούτιν για να σταματήσει τον πόλεμο - Οι σκληροί όροι

Όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο:

  • Στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα φτάσουν στον Λευκό Οίκο.
  • Στις 20:00 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Στις 20:15 θα ξεκινήσει η διμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανού και Αμερικανού προέδρου.
  • Στις 21:15 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες.
  • Στις 22:00 θα ξεκινήσει η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
 |
ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
 |
ΝΑΤΟ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top