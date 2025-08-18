Τραμπ: «Δε θα ανακτηθεί η Κριμαία, ούτε θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ»

Ο Ντόναλτ Τραμπ στο Truth Social: «Ο Ζελένσκι δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία - Η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ» / ΕΡΤ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι -τον οποίο υποδέχεται αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο- θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Ζελένσκι και Τραμπ στο οβάλ γραφείο / AP (Mystyslav Chernov)

Ζελένσκι: Ο πόλεμος να τελειώσει «γρήγορα» αλλά η ειρήνη να είναι «διαρκής»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Τραμπ: Πρώτα θα δει τον Ζελένσκι και μετά τους Ευρωπαίους ηγέτες

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο:

Στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα φτάσουν στον Λευκό Οίκο.

Στις 20:00 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στις 20:15 θα ξεκινήσει η διμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανού και Αμερικανού προέδρου.

Στις 21:15 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στις 22:00 θα ξεκινήσει η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.