Νέο μήνυμα Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι

Οι σκληρές διεκδικήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν για να βάλει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας / Βίντεο Star

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» με τη Ρωσία, σε νέο μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social, μια μέρα πριν τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο.

«Μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι!» έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Επίθεση Τραμπ σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για fake news

Σε άλλες αναρτήσεις του ο Τραμπ επέκρινε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για «ψεύτικα νέα» όσον αφορά την κάλυψη της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, τονίζοντας ότι η σύνοδος κορυφής πήγε εξαιρετικά.

«Αν κατάφερνα να πείσω τη Ρωσία να παραχωρήσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, τα fake news και οι συνεργάτες τους, οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Είναι απίστευτο το πώς τα fake news διαστρεβλώνουν βίαια την αλήθεια όταν πρόκειται για μένα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να πω ή να κάνω που θα τους οδηγήσει να γράψουν ή να αναφέρουν με ειλικρίνεια για μένα.

Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα σχετικά με τον ηλίθιο πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει!!!» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Στιβ Γουίτκοφ: Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν στη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε στο μεταξύ σήμερα στο CNN ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι αυτές οι εγγυήσεις «αλλάζουν τα δεδομένα».

Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

«Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Επιπρόσθετα εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε», είπε.

Τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων» με τη συμμετοχή Μητσοτάκη

Η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκροτούν τον αποκαλούμενο «Συνασπισμό των Προθύμων», με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ουκρανού Προέδρου ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους, «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές.

Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, τονίστηκε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.