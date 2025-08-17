Με ποιους Ευρωπαίους ηγέτες θα πάει ο Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Φον ντερ Λάιεν, Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς, Μελόνι στη συνάντηση με Τραμπ

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση αύριο Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. 

Ουκρανία: Τι ζητά ο Πούτιν για να σταματήσει τον πόλεμο - Οι σκληροί όροι

Με συνεχόμενες ξεχωριστές τους ανακοινώσεις σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ  και ο  Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δήλωσαν ότι θα μεταβούν στην Ουάσινγκτον για να λάβουν μέρος στη συνάντηση αυτή που έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Το «παρών» θα δώσει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: θα συμμετάσχω στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μετά από πρόσκληση του Ζελένσκι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως θα συμμετάσχει στη συνάντηση που θα έχουν αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνάντηση αυτή έχουν προσκληθεί και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Χ.

Η κίνηση - έκπληξη της Μελάνια Τραμπ: Γράμμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα λάβει μέρος στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι 

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον «για πολιτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων», ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και διευκρίνισε ότι «το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα».

Ο καγκελάριος Μερτς «θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και την συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Και ο Μακρόν στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για να συνοδεύσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Και ο Μακρόν στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Και ο Μακρόν θα είναι στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο / Φωτογραφία αρχείου AP

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Μελόνι και Κιρ Στάρμερ στη συνάντηση αύριο στον Λευκό Οίκο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα μεταβεί επίσης στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της.

Και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα μεταβεί αύριο Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για συναντήσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Με ποιους Ευρωπαίους ηγέτες θα πάει ο Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον - Κιρ Στάρμερ

Ζελένσκι, Μακρόν, Στάρμερ / Φωτογραφία αρχείου AP

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα

«Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Λευκό Οίκο, ο πρωθυπουργός, μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους, είναι έτοιμος να υποστηρίξει αυτή την επόμενη φάση περαιτέρω συνομιλιών και θα επιβεβαιώσει ότι η υποστήριξή του προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί», ανακοίνωσε σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα μεταβεί και αυτός στην Ουάσινγκτον.

«Ο Γενικός Γραμματέας θα συμμετάσχει σε συνάντηση που θα φιλοξενήσει ο Αμερικανός πρόεδρος», υπογραμμίζει ανακοίνωσή του.

Η φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την πρόταση Τραμπ να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από αυτές του ΝΑΤΟ        

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από αυτές που προβλέπονται στο Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

«Χαιρετίζουμε την προθυμία του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το Άρθρο 5», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

«Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις: είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από άλλες τρίτες χώρες. Κανένας περιορισμός για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε επίσης η φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου κορυφής στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα με θέμα συζήτησης ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Αργότερα σήμερα έχει προγραμματιστεί βιντεοδιάσκεψη μεταξύ των ηγετών χωρών της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου. 
 

Back to Top