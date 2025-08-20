Τραμπ: «Αν συμφωνηθεί η ειρήνη, μπορεί να πάω στον παράδεισο»

«Δε θα σταλεί κανένας Αμερικανός στρατιώτης στην Ουκρανία»

Τελευταία Νέα
20.08.25 , 12:28 Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή καρφώθηκε σε κολόνα - Νεκρός ο αναβάτης
20.08.25 , 12:11 Χαλάνδρι: Στο σώμα της 47χρονης έμεινε η λάμα από το μαχαίρι του 28χρονου
20.08.25 , 12:04 Τρομακτική εμπειρία για τη Μαρία Αντωνά: Ξύπνησα και είχαμε φτάσει σε βουνό
20.08.25 , 11:51 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Ποζάρει χωρίς μπλούζα και προκαλει αναστάτωση
20.08.25 , 11:11 Τζένη Μπαλατσινού: Αγκαλιά με τους γιους της, στην Πάτμο!
20.08.25 , 11:10 Ολυμπιακός: Μετά τη μεταγραφή, θα ανακοινωθεί αποχώρηση Έλληνα παίκτη;
20.08.25 , 10:56 Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με IX- Νεκρός ο οδηγός της
20.08.25 , 10:50 Πλεύρης: «Η παράνομη παραμονή στη χώρα πλέον αποτελεί ποινικό αδίκημα»
20.08.25 , 10:44 Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος - Η φωτογραφία με ορό στο χέρι
20.08.25 , 10:29 Τροχαίο Ίασμος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες - «Εκλιπαρούσαν να τους σώσουμε»
20.08.25 , 10:11 «Athletes of the Gods»: Βραδιά μπαλέτου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού
20.08.25 , 09:48 Το ασυνήθιστο σύμπτωμα που παρουσιάζουν -κυρίως- γυναίκες πριν το έμφραγμα
20.08.25 , 09:35 Καιρός: Μετά την αστάθεια, νέο κύμα ζέστης - Πότε θα έχουμε 40°C
20.08.25 , 09:32 Θέλεις και εσύ καλλίγραμμα πόδια; Δες σε βίντεο πώς θα τα αποκτήσεις
20.08.25 , 09:28 Η Έλλη Κοκκίνου με το απόλυτο καλοκαιρινό street style!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Julia Demaree Nikhinson)
Ο Πούτιν πρότεινε Μόσχα για διμερή - «Όχι» από Ζελένσκι / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι υπάρχει πιθανότητα «να πάει στον παράδεισο» αν καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι δηλώσεις του αυτές προκάλεσαν, φυσικά, εντύπωση και συζητήθηκαν. 

Θρίλερ με τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι: Τι έδειχνε ο χάρτης στον Λευκό Οίκο

«Αν μπορώ να σώσω 7.000 ανθρώπους την εβδομάδα από τον θάνατο, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό… Θέλω να προσπαθήσω να πάω στον Παράδεισο αν γίνεται. Ακούω ότι δεν τα πηγαίνω καλά. Είμαι πραγματικά στον πάτο της λίστας. Αλλά αν καταφέρω να πάω στον Παράδεισο, αυτό θα είναι ένας από τους λόγους», είπε χαρακτηριστικά, μετέδωσε το SkyNews.

Τραμπ: Δε θα σταλεί κανένας Αμερικανός στρατιώτης στην Ουκρανία - «Όχι» στην ένταξη στο ΝΑΤΟ

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παράσχουν αεροπορική υποστήριξη και οι ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η κατάσταση θα είναι «δύσκολη» εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

«Είναι έτοιμοι να στείλουν στρατιώτες επί του πεδίου» διαβεβαίωσε ο Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους συναντήθηκε χθες στον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ότι και ο ίδιος είναι «έτοιμος να βοηθήσει» κυρίως παρέχοντας αεροπορική κάλυψη.

 

Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι πιθανό ο Πούτιν να μη θέλει συμφωνία»

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να σταλεί κανένας Αμερικανός στρατιώτης στην Ουκρανία και απέκλεισε, για ακόμη μία φορά, την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ. Είπε όμως ότι «η Γαλλία και η Γερμανία (...) η Βρετανία θέλουν να στείλουν στρατιώτες».

«Δεν πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί» με αυτόν τον πόλεμο, συνέχισε.

Ο Τραμπ είπε ότι τηλεφώνησε στον Πούτιν προσπαθώντας «να οργανώσει μια συνάντηση με τον πρόεδρο (της Ουκρανίας) Ζελένσκι. Θα δούμε τι θα βγει από αυτό».

«Εάν όλα πάνε καλά, θα συμμετάσχω σε μια τριμερή», με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, εξήγησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει ότι ο Πούτιν θα εμφανιστεί διαλλακτικός γιατί διαφορετικά «η κατάσταση θα είναι δύσκολη». Πρόσθεσε ότι και ο Ζελένσκι «θα πρέπει επίσης να επιδείξει κάποια ευελιξία».

Sky News για Ουκρανία: Πιο μακριά από την ειρήνη από ότι 2 εβδομάδες πριν

Σε ό,τι αφορά τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία, όπως το Ντονμπάς, ο Τραμπ είπε ότι για να επιτευχθεί ειρήνη η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί ότι δεν θα τα ανακτήσει.

«Είναι πόλεμος και η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτικά χώρα» και «πολύ μεγαλύτερη» (...) Δεν επιτίθεσαι σε μια χώρα που είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εσένα» σχολίασε, σημειώνοντας ότι σήμερα «το 79% του Ντονμπάς ελέγχεται από τη Ρωσία».

Οι ρωσικές δυνάμεις σήμερα ελέγχουν σχεδόν ολόκληρο το Λουχάνσκ και ένα μεγάλο μέρος της περιφέρειας του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
 |
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top