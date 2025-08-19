Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι πιθανό ο Πούτιν να μη θέλει συμφωνία»

Η πρώτη αντίδραση Λαβρόφ μετά τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι & Ευρωπαίους

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Alex Brandon)
Πρώτη Δημοσίευση: 19.08.25, 15:54
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/8/2025)
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο ρώσος ηγέτης να μην  θέλει να κάνει συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οποιαδήποτε συνάντηση για την Ουκρανία με τη συμμετοχή ηγετών χωρών πρέπει να έχει προετοιμασθεί επιμελώς.

«Δε νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ' αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox New, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι και του Ευρωπαίους ηγέτες. 

«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες καναδυό εβδομάδες...Είναι πιθανό να μη θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει  «δύσκολη κατάσταση».

Sky News για Ουκρανία: Πιο μακριά από την ειρήνη από ότι 2 εβδομάδες πριν

Από την πλευρά του, ο Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24, δήλωσε πως η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειες με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είτε αυτές περιλαμβάνουν διμερή είτε τριμερή σχήματα.

«Ο πρόεδρος το έχει επαναλάβει πολλές φορές», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Το σημείο κλειδί είναι αυτά τα σχήματα να μην επιδιώκονται για χάρη των μέσων ενημέρωσης ή των βραδινών τηλεοπτικών δελτίων».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οποιεσδήποτε επαφές περιλαμβάνουν ηγέτες χωρών πρέπει να έχουν προετοιμασθεί με τη μεγαλύτερη επιμέλεια».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης στην ίδια συνέντευξη πως οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για την ειρήνευση στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «συμφέροντα ασφαλείας» της Ρωσίας.

Τραμπ: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι- Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής

«Χωρίς σεβασμό των συμφερόντων ασφαλείας της Ρωσίας, χωρίς πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των Ρώσων και των ρωσοφώνων που ζουν στην Ουκρανία, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη συμφωνία, επειδή οι αιτίες αυτές πρέπει να εξαλειφθούν κατεπειγόντως στο πλαίσιο της διευθέτησης», τόνισε ο Λαβρόφ.

