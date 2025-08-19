Τραμπ: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι- Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα 18/8, έπειτα από την «πολύ καλή» συζήτηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, πως «άρχισε προετοιμασίες» για να γίνει συνάντηση του ουκρανού ηγέτη με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγή ενήμερη σχετικά, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους όταν του τηλεφώνησε ο αμερικανός ομόλογός του σε διάλειμμα των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο. Κατά τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σκοπός είναι η συνάντηση να γίνει εντός Αυγούστου.

Ο Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι η συνάντηση, σε τόπο που δεν έχει οριστεί ακόμη, θα ακολουθηθεί από τριμερή σύνοδο κορυφής, με παρόντα τον ίδιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης, έπειτα από τριάμισι χρόνια πολέμου.

Η Μόσχα απορρίπτει οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας μέσω του NATO και του μηχανισμού του για τη συλλογική άμυνα, το περίφημο άρθρο 5. Οι συνομιλίες διακόπηκαν για κάποια ώρα προκειμένου ο Αμερικανός πρόεδρος να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Θεωρώ πως είχαμε πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ήταν αληθινά η καλύτερη» ως τώρα, ανέφερε από την πλευρά του ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους χθες το απόγευμα.

Τι έγινε στο τετ α τετ Τραμπ - Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, πριν τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους

Πριν από τη διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή ευρωπαίων ηγετών, οι δυο άνδρες είχαν διμερή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, όπου απάντησαν σε κάποιες ερωτήσεις δημοσιογράφων και εκφράστηκαν σε εγκάρδιο τόνο, σε θεαματική αντίθεση με τη δημόσια ταπείνωση που υπέστη ο κ. Ζελένσκι στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειές σας για να λάβουν τέλος οι σκοτωμοί και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», είπε ο κ. Ζελένσκι, στον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε προσάψει την προηγούμενη φορά πως δεν έδειχνε την ευγνωμοσύνη που όφειλε για την αμερικανική υποστήριξη στον πόλεμο.

Ο κ. Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι φάνηκαν να κάνουν συνειδητή προσπάθεια για να δημιουργήσουν την καλύτερη διάθεση στον κ. Τραμπ μετά τη συνάντησή του, χωρίς απτά αποτελέσματα, με τον κ. Πούτιν την Παρασκευή, όταν ο Ρώσος πρόεδρος δεν έκανε καμιά ουσιαστική παραχώρηση δημόσια.

Σε καλό κλίμα η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι / AP (Julia Demaree Nikhinson)

Τα θετικά σχόλια για τα ρούχα του Ζελένσκι και η «παραφωνία» του Μερτς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι φόρεσε μαύρο σακάκι και μαύρο πουκάμισο όταν πήγε στον Λευκό Οίκο και ο Αμερικανός ομόλογός του Τραμπ, που δίνει σημασία στο πρωτόκολλο, τον επαίνεσε για την εμφάνισή του υποδεχόμενος τον καλεσμένο του. Η εμφάνιση του τον Φεβρουάριο -όταν είχε πάει με στρατιωτικού τύπου περιβολή όπως συνηθίζει- είχε επικριθεί από τον ίδιο τον ρεπουμπλικάνο και οπαδούς του.

Οι προσκεκλημένοι του κ. Τραμπ, όπως και ο κ. Ζελένσκι, φρόντισαν να τον ευχαριστήσουν για τις μεσολαβητικές προσπάθειές του.

Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον / AP (Alex Brandon)

Νότες που δεν ταίριαζαν και πολύ με τις υπόλοιπες ήταν οι τοποθετήσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, που επέμεινε στην ανάγκη να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός προτού συνεχιστούν οι απευθείας διαπραγματεύσεις - κάτι που δεν βρίσκει απαραίτητο ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Ας εργαστούμε γι’ αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία», είπε ο κ. Μερτς, καθώς η πιο αιματηρή ένοπλη σύρραξη στο έδαφος της Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνεχίζεται, με επιδρομές drones και εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Προτού αρχίσουν οι συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, κάτι που πιθανόν εν αγνοία του κατέγραψε μικρόφωνο, προφανώς αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν: «Νομίζω πως θέλει να κλείσει συμφωνία μαζί μου. Καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Λευκό Οίκο / AP (Alex Brandon)

Στο άνευ προηγουμένου διπλωματικό μπαλέτο, ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αφίχθησαν ο ένας μετά τον άλλο στον Λευκό Οίκο για να σταθούν γύρω από τον ουκρανό πρόεδρο.

Ο κ. Ζελένσκι είπε ξανά χθες, προτού πάει στην αμερικανική προεδρία, πως η Ρωσία δεν πρέπει να «επιβραβευτεί» για τη στρατιωτική εισβολή στη χώρα του τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που δεν έχει ενστερνιστεί ποτέ δημόσια την άποψη ότι η Μόσχα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον πόλεμο, αναφέρθηκε ξανά χθες στο ζήτημα της «ανταλλαγής εδαφών».

Ο κ. Μακρόν διαβεβαίωσε πως το ακανθώδες θέμα αυτό δεν συζητήθηκε «καθόλου» χθες. Απαίτησε εξάλλου να επιβληθούν ακόμα πιο σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία αν αποτύχει «η διπλωματία», μερικές ώρες μετά τις πολυμερείς συνομιλίες.

Ενώ ο κ. Μερτς επέμεινε στο ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.