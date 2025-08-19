Sky News για Ουκρανία: Πιο μακριά από την ειρήνη από ότι 2 εβδομάδες πριν

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην ικανοποίηση του «εγώ» του Τραμπ

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Julia Demaree Nikhinson)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (18/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η χθεσινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο, με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, Ευρωπαίων ηγετών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δε συνέβαλε στην προσέγγιση προς μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αντίθετα, σύμφωνα με ανάλυση του βρετανικού Sky News, η ειρήνη δείχνει πιο μακρινή σε σχέση με πριν από δύο εβδομάδες.

Όπως σημειώνεται, οι συνομιλίες φάνηκε να επικεντρώνονται κυρίως στην ικανοποίηση του προσωπικού γοήτρου του Τραμπ. Στο Κίεβο, ωστόσο, πολλοί θα προτιμούσαν να του υπενθυμίσουν δύο βασικά δεδομένα για τον πόλεμο: πρώτον, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θεωρείται αξιόπιστος συνομιλητής και δεύτερον, ότι επιδιώκει την εξαφάνιση της Ουκρανίας.

Τραμπ: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι- Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής

Για να περιοριστεί αυτή η απειλή, οι σύμμαχοι κατέληξαν πως απαιτείται άμεση εκεχειρία, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις που θα πλήξουν ιδιαίτερα τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα. Σε αυτό το σημείο υπήρξε σύμπνοια ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου.

Τραμπ και Ζελένσκι

Τραμπ και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο / AP (Julia Demaree Nikhinson)

Ωστόσο, η στάση του Τραμπ άλλαξε ξαφνικά με την απρόσμενη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα: ούτε συμφωνία για εκεχειρία, ούτε σκληρότερα μέτρα, πράγμα που σημαίνει χαλάρωση των πιέσεων προς τη Ρωσία.

Έτσι, το διπλωματικό "σόου" της Ουάσινγκτον δεν οδήγησε σε μεταστροφή της στάσης του Αμερικανού πρώην προέδρου, καταλήγει η ανάλυση του Sky News.

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Η χειραψία με τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις

«Χαλαρώνουν» οι σύμμαχοι της Ουκρανίας - Τι θα γίνει με τις εδαφικές παραχωρήσεις 

Η κατάσταση για την Ουκρανία περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς οι σύμμαχοί της φαίνεται να προσανατολίζονται στην αποδοχή της παραχώρησης των εδαφών που η Ρωσία κατέλαβε δια της βίας.

Τυπικά υπογραμμίζουν ότι μόνο το Κίεβο μπορεί να αποφασίσει αν θα παραχωρήσει ή όχι εδάφη, στην πράξη όμως εντείνεται η πίεση προς τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει αυτό το βήμα.

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο  / AP (Julia Demaree Nikhinson)

Σε αντάλλαγμα, γίνονται γενικόλογες αναφορές σε πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας, χωρίς σαφές πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι εστιάζουν κυρίως στο γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων και άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλουν στη μεταπολεμική ασφάλεια.

Τραμπ: «Δε θα ανακτηθεί η Κριμαία, ούτε θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ»

Ωστόσο, για την Ουκρανία αυτό αποτελεί μάλλον ισχνή διαβεβαίωση. Ο Τραμπ είναι γνωστός για τις συνεχείς μεταβολές στη στάση του και την τάση να υπαναχωρεί από δεσμεύσεις, ακόμη και όταν αυτές έχουν θεσμοθετηθεί μέσω διεθνών συμφωνιών.

Ίσως το μοναδικό θετικό που μπορεί να προκύψει από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο είναι η πιθανότητα να ακολουθήσουν νέοι γύροι διαβουλεύσεων, καταλήγει η ανάλυση του Sky News.

