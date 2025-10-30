Η μεγαλοπρεπής υποδοχή Μερτς στην Άγκυρα -  Eurofighter για την Τουρκία

Σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, συναντήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Ο Μερτς έδωσε γερμανική «σφραγίδα» στην πώληση μαχητικών Eurofighter προς την Τουρκία, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει ότι τα αεροσκάφη αυτά θα προστατεύουν όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ – και την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένη.

Συμφωνία Τουρκίας – Μ. Βρετανίας για 20 αεροσκάφη Eurofighter


Η υποδοχή του Μερτς στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας ήταν εντυπωσιακή. 

Η υποδοχή του Μερτς από τον Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο

Η υποδοχή του Μερτς από τον Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο 

Έφιπποι στρατιώτες, εμβατήρια, κανονιοβολισμοί

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, «απ’ όλα είχε η μεγαλοπρεπής υποδοχή που επεφύλαξε ο Ερντογάν στον Μερτς».

Eurofighter

Η Τουρκία συμφώνησε να αγοράσει τα Eurofighter από την κοινοπραξία Βρετανών, Γερμανών, Ιταλών και Ισπανών.
Ο Μερτς δήλωσε: «Αυτά τα αεροσκάφη αυξάνουν την προστασία και την ασφάλεια όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ».

Όπως τόνισε, η Τουρκία θα προστατεύει με τα μαχητικά της και την Ελλάδα.

Σχόλιο Νίκους Δένδια

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σχολίασε από την πλευρά του στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής:

«Ποιος είμαι εγώ που θα υποδείξω στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία πώς θα διεξάγει την εξωτερική της πολιτική σε σχέση με μια άλλη χώρα; Όμως, πόσο τελικά οι στρατηγικές επιδιώξεις του δυτικού κόσμου προσομοιάζουν με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας;». 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του Πενταγώνου

Διαφωνία με τον Ερντογάν

Παρά τη συμφωνία για τα Eurofighter, υπήρξε διαφωνία ως προς τη στάση του Ισραήλ στη Γάζα:

Μερτς: «Το Ισραήλ άσκησε το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Ερντογάν: «Δυστυχώς δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον καγκελάριο. Δολοφονήθηκαν 60.000 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Εσείς ως Γερμανία αυτά δεν τα βλέπετε;». 
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
