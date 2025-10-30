Η μεγαλοπρεπής υποδοχή Μερτς στην Άγκυρα -  Eurofighter για την Τουρκία

Σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, συναντήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Ο Μερτς έδωσε γερμανική «σφραγίδα» στην πώληση μαχητικών Eurofighter προς την Τουρκία, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει ότι τα αεροσκάφη αυτά θα προστατεύουν όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ – και την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένη.
Συμφωνία Τουρκίας – Μ. Βρετανίας για 20 αεροσκάφη Eurofighter
Η υποδοχή του Μερτς στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας ήταν εντυπωσιακή.
Έφιπποι στρατιώτες, εμβατήρια, κανονιοβολισμοί
Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, «απ’ όλα είχε η μεγαλοπρεπής υποδοχή που επεφύλαξε ο Ερντογάν στον Μερτς».
Eurofighter
Η Τουρκία συμφώνησε να αγοράσει τα Eurofighter από την κοινοπραξία Βρετανών, Γερμανών, Ιταλών και Ισπανών.
Ο Μερτς δήλωσε: «Αυτά τα αεροσκάφη αυξάνουν την προστασία και την ασφάλεια όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ».
Όπως τόνισε, η Τουρκία θα προστατεύει με τα μαχητικά της και την Ελλάδα.
Σχόλιο Νίκους Δένδια
Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σχολίασε από την πλευρά του στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής:
«Ποιος είμαι εγώ που θα υποδείξω στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία πώς θα διεξάγει την εξωτερική της πολιτική σε σχέση με μια άλλη χώρα; Όμως, πόσο τελικά οι στρατηγικές επιδιώξεις του δυτικού κόσμου προσομοιάζουν με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας;».
Διαφωνία με τον Ερντογάν
Παρά τη συμφωνία για τα Eurofighter, υπήρξε διαφωνία ως προς τη στάση του Ισραήλ στη Γάζα:
Μερτς: «Το Ισραήλ άσκησε το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».
Ερντογάν: «Δυστυχώς δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον καγκελάριο. Δολοφονήθηκαν 60.000 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Εσείς ως Γερμανία αυτά δεν τα βλέπετε;».