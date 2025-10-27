Συμφωνία Τουρκίας – Μ. Βρετανίας για 20 αεροσκάφη Eurofighter

Στα 8 δισ. στερλίνες ανέρχεται το κόστος

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images/Stefan Rousseau
Ερντογάν Στάρμερ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισεκατομμυρίων στερλινών για την προμήθεια 20 μαχητικών αεροσκαφών Typhoon, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ντάουνιγκ Στριτ επισημαίνοντας πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγωγική συμφωνία μαχητικών αεροσκαφών της τελευταίας γενιάς.

Κυρ. Μητσοτάκης: Να μην συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE

Η συμφωνία υπογράφηκε στην 'Αγκυρα, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Τουρκία έπειτα από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τραμπ: Αποθέωσε τον Ερντογάν - Έκανε κοπλιμέντο στη Μελόνι

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η προμήθεια των 20 Typhoon αναμένεται να εξασφαλίσει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί σημαντική ενίσχυση της βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας και «σώζει» τη γραμμή παραγωγής των Typhoon στο Γουόρτον της βορειοδυτικής Αγγλίας.

«Αυτή η ιστορική συμφωνία με την Τουρκία είναι μια νίκη για τους Βρετανούς εργαζομένους, μια νίκη για την αμυντική βιομηχανία και μια νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, υπογραμμίζοντας ότι το Λονδίνο και η 'Αγκυρα «παίζουν καθοριστικό ρόλο στα δύο άκρα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων».

Πτήση - μήνυμα Ελληνικών F-16 Viper πάνω από τη Λευκωσία!

Ο Βρετανός υπουργός 'Αμυνας Τζον Χίλι, που συνοδεύει τον Βρετανό πρωθυπουργό στην 'Αγκυρα, έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών σε μια γενιά», προσθέτοντας ότι η συμφωνία «θα κρατήσει τις γραμμές παραγωγής του Typhoon ενεργές για χρόνια» και «θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή».

Η κατανομή παραγωγής προβλέπει ότι περίπου το 37% κάθε αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το υπόλοιπο να προέρχεται από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος Eurofighter.

Η πρώτη παράδοση των μαχητικών στην Τουρκία αναμένεται το 2030.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 |
EUROFIGHTER
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ
