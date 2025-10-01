Πτήση - μήνυμα Ελληνικών F-16 Viper πάνω από τη Λευκωσία!

Ρίγη συγκίνησης στην παρέλαση για την Επέτειο της Ανεξαρτησίας

Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, βίντεο Mega Κύπρου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πτήση – μήνυμα πάνω από τον ουρανό της Λευκωσίας πραγματοποίησαν δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper της Πολεμικής  μας Αεροπορίας, την ώρα της  στρατιωτικής παρέλασης για την 65η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κύπρου, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμού σε όσους την παρακολούθησαν .  

Οι «οχιές» πραγματοποίησαν δύο διελεύσεις πάνω από το χώρο της παρέλασης, στην πρώτη μετά από αρκετά χρόνια πτήση  μαχητικών αεροσκαφών της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Κύπρο 

Η πτήση αποτέλεσε έκπληξη καθώς δεν είχε γνωστοποιηθεί ότι θα πραγματοποιηθεί.

Τα δυο ελληνικά μαχητικά μετά την παρέλαση επέστρεψαν στην Ελλάδα, καθώς η αναβάθμισή τους επιτρέπει να επιχειρούν στην περιοχή χωρίς να υπάρχει ανάγκη ανεφοδιασμού.

Έστειλαν έτσι το μήνυμα ότι η Κύπρος «δεν κείται μακράν», όπως συνηθίζει να δηλώνει ο  Υπουργός Εθνικής  Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπως επίσης  για τις δυνατότητες των F-16 Viper στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια συγκυρία που ο αντίστοιχος εκσυγχρονισμός τουρκικών F-16 Block -52 σε Viper παραμένει ακόμη «παγωμένος», παρά τις κινήσεις που είχαν γίνει από τον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για να δοθεί το «πράσινο φως». 

Δένδιας: «Τα ελληνικά φτερά δηλώνουν παρουσία όπου κι όταν απαιτηθεί»

Αλλά και η συνάντηση του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλνt Τραμπ με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που στην ατζέντα της βρισκόταν και το ζήτημα των Viber σε συνδυασμό με την επίσης «παγωμένη» αγορά των F- 35, επί τους παρόντος δεν φαίνεται να είχε αποτέλεσμα.         

Τραμπ – Ερντογάν: Οι συμφωνίες που υπέγραψαν - Τι είπαν για τα F-35

Στη σημερινή παρέλαση στη Λευκωσία παρέστη ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος δήλωσε για την πτήση των F- 16 Viper:   

«Οι δεσμοί μας είναι ιστορικοί, άρρηκτοι και ακατάλυτοι. Το απέδειξαν και πριν λίγο τα αεροσκάφη F- 16 Viper που πέταξαν από πάνω μας υπογραμμίζοντας εμφατικά κάθε γραμμή του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας-Κύπρου» 

