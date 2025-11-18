Αχαΐα: Αυτή είναι η στάνη που έκρυψαν τη μοιραία «γουρούνα»

Πολλοί φαίνεται να γνώριζαν στα Σπάτα Αχαΐας τι συνέβη με τον τραγικό θάνατο του 3χρονου παιδιού και μάλιστα είχαν φροντίσει να εξαφανίσουν και τη μοιραία «γουρούνα» με την οποία σκοτώθηκε. Ανάμεσα σε αυτούς εξετάζεται αν ήταν και ο πατέρας του παιδιού, προκειμένου να γλιτώσει τις συνέπειες ο θείος του.

Απέκρυψαν 7 ημέρες πώς στοτώθηκε ο μικρός Ανδρέας

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star, Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, από την πρώτη ημέρα που βρέθηκαν στο χωριό, άκουγαν ότι ο μικρός Ανδρέας έχασε τη ζωή του όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 25χρονος έφυγε από την πορεία της, με συνέπεια να πέσουν από τη μάντρα, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Μάλιστα, υπήρχαν πληροφορίες πως η πρώτη κλήση που έγινε στο ΕΚΑΒ ήταν για τροχαίο. Αυτό που μετέφεραν ήταν ότι την ίδια κιόλας ημέρα συγγενείς φρόντισαν να εξαφανίσουν τη γουρούνα από το σπίτι».

Η Κ. Τσεγγενέ με την κάμερα του Star βρήκε πού είχαν μεταφέρει τη μοιραία «γουρούνα».

Η στάνη στην οποία μετέφεραν τη μοιραία «γουρούνα»

Δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό υπάρχει στάνη της οικογένειας. Εκεί την μετέφεραν και την είχαν μέχρι και σήμερα, που ο 25χρονος ομολόγησε την αλήθεια.

Ο θείος κατέθεσε επίσης ότι η «γουρούνα» ανήκει στον πατέρα του μικρού Ανδρέα και ότι η οικογένεια απέκρυψε τις συνθήκες του δυστυχήματος επειδή βρισκόταν σε σύγχυση και φοβήθηκαν μην υπάρξουν κι άλλες συνέπειες. Μετά την κατάθεση του 25χρονου, αστυνομικοί πήραν κατάθεση και από τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος επιβεβαίωσε τις συνθήκες και υπέδειξε στους αστυνομικούς πού βρίσκεται η γουρούνα με την οποία έγινε η μοιραία βόλτα.