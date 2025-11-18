Το μπλακ αούτ στο μετρό προκάλεσε ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες

Βλάβη σε υποσταθμό του μετρό ακινητοποίησε τους συρμούς

18.11.25 , 20:47 Το μπλακ αούτ στο μετρό προκάλεσε ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες
Μεγάλη ταλαιπωρία και συνωστισμός επικράτησε το πρωί στο μετρό, όταν διακοπή ρεύματος έβγαλε εκτός λειτουργίας δυο σταθμούς  σε ώρα αιχμής που ο κόσμος πήγαινε στη δουλειά του. Όμως και στον σιδηρόδρομο η κυκλοφορία έγινε μετ’ εμποδίων λόγω της 24ωρης απεργίας που έκαναν εργαζόμενοι στη Hellenic Train

Εκτός λειτουργίας ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»

Για 45 λεπτά το τρένο σταμάτησε στη γραμμή 2 του μετρό και συγκεκριμένα στο τμήμα μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Δάφνης με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος να πρέπει να περπατήσει μέχρι τη δουλειά του ή να στοιβαχτεί σε λεωφορεία. Το πρόβλημα εμφανίστηκε σε έναν υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στο μετρό Αγίου Δημήτριου και χρειάστηκε η παρέμβαση των τεχνικών. 

Μετρό: Με επιτυχία η πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία του

Λιγότερα δρομολόγια λόγω 24ωρης απεργίας στο σιδηρόδρομο

 Οι επιβάτες αντιμετωπίζουν κάθε μέρα και μια διαφορετική «πρόκληση». Σήμερα πραγματοποιήθηκε με προσωπικό ασφάλειας το 1/3 των δρομολογίων στο σιδηρόδρομο λόγω της 24ωρης απεργίας των εργαζομένων της Hellenic Train. 
 

Το μπλακ αούτ στο μετρό προκάλεσε ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες

«Ήταν να φύγω για Χαλκίδα με το δρομολόγιο 3.30 μμ ήταν προγραμματισμένο και μαθαίνω ότι θα φύγω το δρομολόγιο των έξι παρά», είπε επιβάτης στην κάμερα του STAR.  «Ήθελα να πάω Κιάτο και μου είπαν στις 5.30 μμ ότι αυτό θα είναι το τελευταίο δρομολόγιο, γιατί παρ’ όλο που έχει απεργία έχει κάποια δρομολόγια», είπε άλλος επιβάτης στην κάμερα του STAR

Βίντεο με την οπισθοπορεία του τρένου στη Σίνδο


Διαμαρτυρία για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train διαμαρτυρήθηκαν το πρωί μπροστά από τα γραφεία της εταιρείας για την παλαιότητα του τροχαίου υλικού, τις απολύσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα και ζητούν να ολοκληρωθούν τα συστήματα ασφάλειας όπως το ETCS.  «Περιμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να δούμε αυτά που έχουν υποσχεθεί και η Πολιτεια και η εταιρεία», δήλωσε στην κάμερα του STAR, o Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train, Σωτήρης Παπαδόπουλος

