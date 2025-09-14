Μετρό: Με επιτυχία η πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία του

Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια σπίτι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.09.25 , 11:07 Route 360: Το νησί που... χάνεται κι ο επικίνδυνος τροπικός τυφώνας!
14.09.25 , 10:46 Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Γιόρτασαν 33 χρόνια ευτυχισμένου γάμου
14.09.25 , 10:22 Ελένη Μενεγάκη: Μας εύχεται... καλό χειμώνα από το Εδιμβούργο!
14.09.25 , 10:21 Μετρό: Με επιτυχία η πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία του
14.09.25 , 10:19 Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 521 στην Τιθορέα λόγω βλάβης
14.09.25 , 09:18 Σημαντικές προσδοκίες για ελληνικούς υδρογονάνθρακες: Νέα σελίδα στην Κρήτη
14.09.25 , 09:05 Test Drive: Οδηγούμε το νέο Dacia Bigster 1.2 TCe 140 MHEV
14.09.25 , 09:03 Tου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε σήμερα - Γιατί νηστεύουμε ακόμα και από το λάδι
14.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Σεπτεμβρίου
14.09.25 , 00:08 «Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!
13.09.25 , 23:39 Ανδρουλάκης: «Με μια εξαετία ΝΔ, ο λαός βιώνει διαρκή αδιέξοδα»
13.09.25 , 23:26 Κέντρο Υγείας Αίγινας: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της γυναίκας
13.09.25 , 22:44 Θύμα του σκηνοθέτη ξεσπά στο STAR: «Μου κατέστρεψε τη ζωή»
13.09.25 , 22:00 Θερμαϊκός κόλπος: Αλιευτικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχια
13.09.25 , 21:47 Νέα Ιωνία: Η Στιγμή Που Φαρμακοποιός Πιάνει Επ' Αυτοφώρω Ληστή Στο Ταμείο
Ελένη Μενεγάκη: Μας εύχεται... καλό χειμώνα από το Εδιμβούργο!
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
«Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!
Tου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε σήμερα - Γιατί νηστεύουμε ακόμα και από το λάδι
Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Γιόρτασαν 33 χρόνια ευτυχισμένου γάμου
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην αυλή του σπιτιού της με τα τρία της παιδιά
Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια
Μετρό: Με επιτυχία η πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία του
Επίδομα 150 ευρώ για σχολικά είδη: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Μετρό: Με επιτυχία η πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με επιτυχία στέφθηκε το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών με χιλιάδες πολίτες να επιστρέφουν στο σπίτι τους με ασφάλεια χρησιμοποιώντας μετρό, τραμ και λεωφορεία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μετρό Συντάγματος, όπου ευχαρίστησε τους εργαζομένους, ενώ με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok αναφέρθηκε στην έναρξη της 24ωρης λειτουργίας, σημειώνοντας: «Κάτι αλλάζει».

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε ότι με την εφαρμογή του μέτρου θα σωθούν πολλές ζωές, καθώς οι νέοι θα γυρνάνε με ασφάλεια στο σπίτι τους.

«Είναι δύσκολα αποδείξιμο αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε για να μπορέσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να τα γυρνάμε σπίτι το βράδυ του Σαββάτου με ασφάλεια, για τους γονείς τους οι οποίοι ανησυχούν, για κάθε νέο ο οποίος να βγει Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να διασκεδάσει και θέλει μία αξιόπιστη εναλλακτική για να μπορεί να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θα γυρίσει», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Μετρό: Με επιτυχία η πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία του

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ. ΣΥ., Θανάσης Κοτταράς, δήλωσε πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι για δύο λόγους».

«Πρώτον γιατί πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο μετρό την 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου» και «το δεύτερο και σημαντικότερο γιατί απόψε χιλιάδες επιβάτες και ιδιαίτερα χιλιάδες νέοι αγκάλιασαν αυτή τη νυχτερινή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, του τραμ και των λεωφορειακών γραμμών».

Μάλιστα όπως τόνισε «οι νέοι κυρίως αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για να μεταφέρεται ο κόσμος και με ασφάλεια και οικονομικά στο σπίτι του και να μειωθούν όσο γίνεται τα τροχαία ατυχήματα το βράδυ του Σαββάτου».

Στη συνέχεια ανέφερε ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος με το μέτρο και είναι κάτι που θέλει να συνεχιστεί ενώ δεσμεύτηκε ότι ως ΣΤΑΣΥ δεσμεύονται να συνεχίσουν την προσπάθεια.

Ο κ. Κοτταράς τόνισε ότι δεν ήταν κάτι εύκολο και απλό, καθώς χρειάστηκαν αρκετές «αλλαγές και παραμετροποιήσεις στα συστήματά μας».

Για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος εργάστηκαν 250 άτομα στη νυχτερινή λειτουργία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top