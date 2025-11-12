Aχαΐα: «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ» - Συντετριμμένος ο θείος του 3χρονου

Η σοκαριστική περιγραφή του στους αστυνομικούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 22:55 Τρόμος σε τρένο: Οδηγός αποκοιμήθηκε εν κινήσει - Δείτε βίντεο
12.11.25 , 22:52 Νικολέτα Κοτσαηλίδου: Το ύψος, το μπάσκετ, ο έρωτας και η απιστία
12.11.25 , 22:33 Φωτεινή Πετρογιάννη: Στόλισε δέντρο με τον σύζυγο και τον γιο της!
12.11.25 , 22:10 Στέλλα Φάρμα: «Δεν τη διάλεξε γιατί φοβήθηκε μην της φάει τον γκόμενο»
12.11.25 , 22:05 Σκηνές Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες προελαύνουν με «όπλο» την ομίχλη
12.11.25 , 21:42 «Φωτιά» οι τιμές λίγο πριν τις γιορτές ακόμη και στα… όσπρια!
12.11.25 , 21:40 Φάρμα: Ποιον επέλεξε για σύμμαχο στον αχυρώνα η Κωνσταντίνα;
12.11.25 , 21:31 Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της ταινίας
12.11.25 , 20:57 Γνωστή δημοσιογράφος για αυτοάνοσο: «Το αντιμετωπίζω από τα 20 μου χρόνια»
12.11.25 , 20:49 Aχαΐα: «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ» - Συντετριμμένος ο θείος του 3χρονου
12.11.25 , 20:39 Γλυφάδα: Επιχείρησαν Έξωση σε οικογένεια με σοβαρά προβλήματα υγείας
12.11.25 , 20:32 Peugeot: Μεγάλες προσφορές τη φετινή Black Friday
12.11.25 , 20:17 Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα
12.11.25 , 20:06 Αίθρα Λυκουρέζου: «Ο πόνος κάθε φορά, με πάει παραπέρα, με δυναμώνει»
12.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Συνώνυμα» τον Θωμά - Εσένα;
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Aχαΐα: «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ» - Συντετριμμένος ο θείος του 3χρονου
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία
Κορωπί: Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge
Τρόμος σε τρένο: Οδηγός αποκοιμήθηκε εν κινήσει - Δείτε βίντεο
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ και θλίψη προκαλεί η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων Αχαΐας, με τον χαμό του 3χρονου Ανδρέα, όταν έπεσε από μαντρότοιχο, ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του.

Θρήνος για τον 3χρονο Ανδρέα: «Έπεσε ο θείος πάνω στο παιδί»

O 25χρονος, που πρόσεχε τον μικρό Ανδρέα, είχε βγει μαζί του μια βόλτα στην αυλή του σπιτιού. Την ώρα που περπατούσαν, ο νεαρός χτύπησε το κεφάλι του σε χαμηλό μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει στο κενό μαζί με το παιδί που κρατούσε αγκαλιά.

«Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»

Η πτώση ήταν από ύψος περίπου δύο μέτρων, και το παιδί τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ο 25χρονος τραυματίστηκε επίσης, ωστόσο ο μικρός Ανδρέας ήταν εκείνος που δέχτηκε τη μοιραία πρόσκρουση.

Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τα δύο μέτρα ο 3χρονος κι ο θείος του

Ο 25χρονος θείος του μικρού είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι συνέβη. «Πέσαμε μαζί στο κενό», είπε με κλάματα στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό.

«Είμαι συντετριμμένος. Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ παρά ο Ανδρέας μας. Τον είχα σαν παιδί μου», ήταν τα πρώτα του λόγια, φανερά καταρρακωμένος. 

Τραγωδία Αχαΐα - ο θείος του 3χρονου Ανδρέα

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το παιδί ήταν ανήσυχο και εκείνος το πήρε αγκαλιά για να πάνε στην αποθήκη, να παίξει με τα ζώα της οικογένειας. 

«Τον είχα στην αγκαλιά μου. Λίγο αργότερα μου ξέφυγε πήγα να τον συγκρατήσω και οι δύο μαζί πέσαμε από ύψος περίπου 2 με 3 μέτρα».

Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι ο ίδιος είναι τεχνίτης, φτιάχνει σκεπές και είναι μαθημένος στα ύψη.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα η οποία ζήτησε να γίνει προκαταρκτική εξέταση. 

Ο 3χρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε στην Αχαΐα, όταν έπεσε από μάντρα

Αχαΐα: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας μετά τον θάνατο του Ανδρέα

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε κοντινό χωράφι, όπου μάζευαν ελιές, έχοντας αφήσει το αγοράκι στο σπίτι με τους δύο θείους του.

Οι συγγενείς, βλέποντας το παιδί αναίσθητο, το πήραν με το αυτοκίνητό τους και το μετέφεραν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Καθοδόν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, που τους συνάντησε στη διαδρομή και ανέλαβε τη διακομιδή.

Το 3χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και έπειτα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, ωστόσο το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε λίγο πριν τις 8 το βράδυ.

Έξω από το νοσοκομείο, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τους γονείς και τους συγγενείς να καταρρέουν στο άκουσμα της είδησης.

Ο 25χρονος θείος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για προληπτικούς λόγους, όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος, καθώς οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος του για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι αρχές ερευνούν εξονυχιστικά τις συνθήκες της τραγωδίας, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς συνέβη η πτώση. Αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του μικρού Ανδρέα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΧΑΙΑ
 |
3ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΘΕΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top