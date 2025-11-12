Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τα δύο μέτρα ο 3χρονος κι ο θείος του

Πώς έγινε η τραγωδία στην Αχαΐα με τον θάνατο του 3χρονου - Βίντεο Mega

Μάχη επί 40 λεπτά έδωσαν οι γιατροί του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου για να κρατήσουν στη ζωή το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρων και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για το τραγικό δυστύχημα που έγινε την Τρίτη στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη δυτική Αχαΐα. Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδάκι έπεσε στο κενό ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά 25χρονου θείου του, που το πρόσεχε, όσο οι γονείς του εργάζονταν σε διπλανό χωράφι. Εξετάζεται μήπως έπαιζαν κάποιο παιχνίδι που κατέληξε στο κακό.

Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, με τον τρίχρονο να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το παιδάκι έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτό που το πρόδωσε όμως ήταν η καρδούλα του και λίγες ώρες αφότου είχε διασωληνωθεί, υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις10:30 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα.

Ο 25χρονος θείος του νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η θεία του παιδιού κατέφτασε στο νοσοκομείο ξυπόλυτη, με αίματα στην μπλούζα της, Οι γονείς του παιδιού έτρεξαν αμέσως μόλις έμαθαν τις είχε συμβεί στο Καραμανδάνειο και προσεύχονταν για να γίνει το θαύμα. Όταν οι γιατροί τους είπαν πως το αγοράκι είχε φύγει από τη ζωή διαδραματίστηκαν στο νοσοκομείο σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Η μητέρα και ο πατέρας, γονείς ακόμα δύο παιδιών, κατέρρευσαν και άρχισαν να ουρλιάζουν από τον πόνο, χωρίς να μπορούν να συνειδητοποιήσουν της τραγωδία που τους χτύπησε.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.