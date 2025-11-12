Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τα δύο μέτρα ο 3χρονος κι ο θείος του

Κατέρρευσαν οι γονείς του στην είδηση του θανάτου του στο νοσοκομείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 11:26 Πρόστιμο «μαμούθ» 1,7 εκατ. ευρώ σε 63χρονο - Κρατούσε αιχμάλωτες 58 γάτες
12.11.25 , 11:23 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα αξιολογήσω τα λάθη του ΣΚΑΙ»
12.11.25 , 11:18 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
12.11.25 , 11:12 Κωνσταντάρας: «Στενάχωρες οι αποχωρήσεις από την εκπομπή του Τσουρού»
12.11.25 , 10:58 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
12.11.25 , 10:43 Σύνδρομο «άτσαλου παιδιού»: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση της DCD
12.11.25 , 10:42 Επιστρέφουν τα Υπέροχα Πλάσματα: Η Μυρτώ Αλικάκη έγινε πάλι «Μητσάκι»
12.11.25 , 10:41 Νανά Παλαιτσάκη: Οι ευχές στην Καινούργιου, ο Τσουρός και η Στεφανίδου
12.11.25 , 10:38 Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν
12.11.25 , 10:38 Θλίψη για την Αναστασία: Πέθανε περιμένοντας δεύτερο μόσχευμα πνεύμονα
12.11.25 , 10:12 Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
12.11.25 , 10:00 «Σκούρα» τα πράγματα για πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
12.11.25 , 09:59 Hyundai Motor Europe: Κορυφαίος εργοδότης στη Γερμανία
12.11.25 , 09:54 Κουτσελίνη: «Θυμάμαι ακόμη τη μέρα που ο μικρός Ανδρέας ήρθε στην εκπομπή»
12.11.25 , 09:45 Ιόλη Χιωτίνη: Οι σπουδές, το ύψος και η συμμετοχή της στο Cash or Trash
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τα δύο μέτρα ο 3χρονος κι ο θείος του
Νέο look! Η Κατερίνα Καινούργιου ανανέωσε τα μαλλιά της & λάμπει
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Θλίψη για την Αναστασία: Πέθανε περιμένοντας δεύτερο μόσχευμα πνεύμονα
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Βασιλική Μιλλούση: Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της - «Έχω σοκαριστεί»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πώς έγινε η τραγωδία στην Αχαΐα με τον θάνατο του 3χρονου - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μάχη επί 40 λεπτά έδωσαν οι γιατροί του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου για να κρατήσουν στη ζωή το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρων και υπέκυψε στα τραύματά του. 

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για το τραγικό δυστύχημα που έγινε την Τρίτη στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη δυτική Αχαΐα. Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. 

Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδάκι έπεσε στο κενό ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά 25χρονου θείου του, που το πρόσεχε, όσο οι γονείς του εργάζονταν σε διπλανό χωράφι. Εξετάζεται μήπως έπαιζαν κάποιο παιχνίδι που κατέληξε στο κακό. 

Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, με τον τρίχρονο να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. 

Ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο

Το παιδάκι έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτό που το πρόδωσε όμως ήταν η καρδούλα του και λίγες ώρες αφότου είχε διασωληνωθεί, υπέστη ανακοπή και κατέληξε.  Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις10:30 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα. 

Ο 25χρονος θείος του νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. 

To Καραμανδάνειο νοσοκομείο

Η θεία του παιδιού κατέφτασε στο νοσοκομείο ξυπόλυτη, με αίματα στην μπλούζα της, Οι γονείς του παιδιού έτρεξαν αμέσως μόλις έμαθαν τις είχε συμβεί στο Καραμανδάνειο και προσεύχονταν για να γίνει το θαύμα. Όταν οι γιατροί τους είπαν πως το αγοράκι είχε φύγει από τη ζωή διαδραματίστηκαν στο νοσοκομείο σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Η μητέρα και ο πατέρας, γονείς ακόμα δύο παιδιών, κατέρρευσαν και άρχισαν να ουρλιάζουν από τον πόνο, χωρίς να μπορούν να συνειδητοποιήσουν της τραγωδία που τους χτύπησε. 

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΧΑΙΑ
 |
3ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΜΑΝΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top