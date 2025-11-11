Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα

Πώς έγινε το δυστύχημα

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Πάτρα: Νεκρό Το 3χρονο Αγοράκι Που Έπεσε Από Μάντρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία στην Aχαΐα, όπου ένα αγοράκι μόλις τριών ετών έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μάντρα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν υπό την επίβλεψη του θείου του τη στιγμή του δυστυχήματος, ενώ οι γονείς του εργάζονταν σε κοντινό χωράφι. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο μικρός φέρεται να βρέθηκε στο άκρο της μάντρας – ύψους περίπου δύο μέτρων – και έπεσε στο κενό.

Αμέσως σήμανε συναγερμός. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή. Παρ’ όλες τις προσπάθειες, ο 3χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με το tempo24.

Η είδηση έχει σκορπίσει ανείπωτη θλίψη στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους και συγγενείς να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς το μικρό παιδί βρέθηκε στο επικίνδυνο σημείο και αν υπήρξε κάποια παράλειψη ή αμέλεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
