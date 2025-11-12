«Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»

12.11.25 , 13:06
12.11.25 , 13:04 «Παγώνει» το 5X5; Η αντίδραση του Θάνου Κιούση
12.11.25 , 12:54 Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του
12.11.25 , 12:51 Γενιά Z: Τι ζητά από το εργασιακό περιβάλλον - Νέα έρευνα
«Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 12.11.25, 12:05
Όσα είπε ο παππούς του 3χρονου που σκοτώθηκε στην Αχαΐα - Βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζονται οι έρευνες από τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας για την διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το τρίχρονο αγοράκι στα Σπάτα Αχαΐας

Η μάντρα από την οποία βρέθηκαν στο κενό ο τρίχρονος μαζί με τον 25χρονο θείο του

Αχαΐα: «Περπατούσαν στην άκρη του δρόμου, χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι κι έπεσαν από ύψος δύο μέτρων»

Ο παππούς του 3χρονου αγοριού μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και περιέγραψε τις συνέβη χθες στα Σπάτα.

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα

«Το παιδάκι του είχαμε εμείς γιατί οι γονείς του δούλευαν. Ήταν ανήσυχο και το πήρε ο ανιψιός μου για να πάνε να δει τα γουρουνάκια και τα κουνελάκια, μπας και ησυχάσει. Όσο περπατούσαν είχε το παιδί στην αγκαλιά του. Χτύπησε το κεφάλι του σε ένα μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσαν μαζί από ύψος δύο - τριών μέτρων. Ήμουν ο πρώτος που σήκωσα το παιδί και το πήγα στο Κέντρο Υγείας. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, πέθανε το παιδί», είπε ο παππούς του μικρού αγοριού κλαίγοντας.

To μπαλκόνι, όπου φέρεται να χτύπησε το κεφάλι του ο 25χρονος θείος του 3χρονου στην Αχαΐα

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 χθες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη δυτική Αχαΐα.

Λάρισα: 3χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ που πέρασε από πάνω του

Οι παππούδες μετέφεραν τον 3χρονο στο χωριό Καραίικα και από εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. 

Οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του παιδιού κι έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων.

Το ύψος από όπου έπεσε ο 25χρονος με τον 3χρονο στην Αχαΐα

Επί 40 λεπτά πάλευαν να επαναφέρουν το αγοράκι στη ζωή, όμως οι κακώσεις στο κεφάλι του κρίθηκαν μοιραίες. Περίπου 3,5 ώρες αφότου διασωληνώθηκε, το παιδί «έφυγε» από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς. 

Οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι την ώρα του δυστυχήματος εργάζονταν στα χωράφια τους, είναι σε τραγική κατάσταση, καθώς δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το κακό που τους βρήκε. Όπως έγινε γνωστό δεν επιθυμούν την ποινική δίωξη του 25χρονου.

Αχαΐα: Τι φέρεται να κατέθεσε ο 25χρονος

Ο 25χρονος θείος του παιδιού, ο οποίος νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για τη φύση των κακώσεων και το μηχανισμό του θανάτου. 

Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τα δύο μέτρα ο 3χρονος κι ο θείος του

Καραμανδάνειο Νοσοκομείο 2

Ο 25χρονος φέρεται να υποστήριξε πως είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του. Πήγαινε στην άκρη του δρόμου αγκαλιά με το παιδάκι, το οποίο είχε υπό την εποπτεία του, με αποτέλεσμα να πέσει μαζί με το παιδί από τη μάντρα ύψος περίπου δύο μέτρων και το αγοράκι να χτύπησε στο κεφάλι.

Αρχικά η ΕΛ.ΑΣ. εξέταζε δύο εκδοχές για το θανατηφόρο δυστύχημα, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος του 25χρονου θείου του παιδιού, που ήταν μαζί του την ώρα που έγινε το κακό. 

Η μία εκδοχή είναι το παιδί να έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρων περίπου, ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του θείου του. Η δεύτερη κάνει λόγο για ατύχημα με μηχανάκι που προσέκρουσε σε μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα το παιδί να εκσφενδονιστεί και να τραυματιστεί θανάσιμα. 

Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρα 1

Συγκλονισμένη είναι και η τοπική κοινωνία της Πάτρας, με τους κατοίκους να περιμένουν τις απαντήσεις ως προς το πώς έγινε το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στο αγοράκι. 

Η κηδεία του παιδιού θα γίνει αύριο (13/11) το πρωί, στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

