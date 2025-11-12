Θρήνος για τον 3χρονο Ανδρέα: «Έπεσε ο θείος πάνω στο παιδί»

Ανείπωτη τραγωδία στην Πάτρα. Ένα αγγελούδι μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του, όταν έπεσε από μαντρότοιχο ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του θείου του. Ο 25χρονος που πρόσεχε το παιδί, το είχε βγάλει μια βόλτα στην αυλή του σπιτιού και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε το κεφάλι του σε ένα χαμηλό μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει στο κενό μαζί με το μωρό.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, εκεί όπου δυστυχώς «έσβησε» από ανακοπή.

Αχαΐα: 3χρονο αγοράκι έπεσε μαζί με τον θείο του από μαντρότοιχο και σκοτώθηκε

Ήταν εχθές το μεσημέρι όταν ο 25χρονος, βγήκε μια βόλτα έξω από το σπίτι, αγκαλιά με τον 3χρονο ανιψιό του, τον μικρό Ανδρέα, στο χωριό τους, Άγιο Νικόλαο Σπάτων στην Αχαΐα. Βόλτα που έμελλε να είναι και η τελευταία του.

Οι δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο σημείο που καταγράφεται στα πλάνα. Ο 25χρονος περπατούσε αγκαλιά με το παιδί και, σύμφωνα με μαρτυρίες, χτύπησε το κεφάλι του στο μπαλκόνι και έπεσαν μαζί στο κενό.

Οι γονείς του 3χρονου μωρού μάζευαν ελιές σε χωράφι της περιοχής και το είχαν αφήσει μαζί με τους δύο θείους του στο σπίτι για να το προσέχουν. Η κακιά στιγμή όμως δεν άργησε να έρθει.

Θείος 3χρονου: «Το μωρό άρχισε να κλαίει και το έβγαλε έξω να το ηρεμήσει - Ζαλίστηκε και έπεσαν σε κενό 2 μέτρων»

«Του έφερε μία σακούλα γαριδάκια, σοκολάτες και αυτά και τρώγαμε. Άρχισε να κλαίει ότι θέλει να βγει έξω, να πάει, δεν τον αφήναμε. Και κάποια στιγμή του λέει ο Γιώργης “πάμε”, το έβγαλε έξω σιγά σιγά, μετά ήθελε τη μάνα του, η μάνα του μάζευε ελιές. Ζαλίστηκε ο άνθρωπος που το είχε αγκαλιά — είναι ψηλό το παιδί και η μάντρα ήταν δύο με δυόμισι μέτρα. Έπεσε αυτός πάνω στο παιδί. Ή χτύπησε το κεφάλι του ή του ’ρθε ζάλη».

Λίγη ώρα μετά τη μοιραία πτώση, οι συγγενείς του αγοριού ξεκίνησαν να το μεταφέρουν με δικό τους όχημα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Καθ' οδόν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο τους συνάντησε στα μέσα της διαδρομής και μετέφερε το παιδί πρώτα στο Κέντρο Υγείας και έπειτα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Παππούς 3χρονου: «Πήγα το παιδί μέχρι την Αχαΐα και από εκεί το πήρε το ΕΚΑΒ για Πάτρα»

«Το παιδί έκανε φασαρία, βγαίνει ο θείος του και το παίρνει αγκαλιά — πά’ να δούμε κότες, γουρούνια κ.λπ. Και βαράει ο άνθρωπος στο μπαλκόνι και πέφτει μαζί με το παιδί αγκαλιά. Εγώ το πήγα μέχρι την Αχαΐα, από εκεί το ανέλαβε το ασθενοφόρο που το πήγε στην Πάτρα».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, που του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά, η καρδιά του το πρόδωσε και το μωράκι έφυγε από τη ζωή από ανακοπή λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Στο άκουσμα της είδησης, γονείς και συγγενείς λύγισαν έξω από το νοσοκομείο.

Ο θείος νοσηλεύτηκε φρουρούμενος - Σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ο 25χρονος θείος του νηπίου που έπεσε αγκαλιά με το παιδί στο κενό, νοσηλεύτηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο θείος αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

«Να του αποσπάσει την προσοχή πήγαινε ο δόλιος, δεν ήθελε να τον σκοτώσει. Κάθε δεύτερη μέρα ήταν στο σπίτι μου αυτό το παιδί», λέει ο θείος.

«Είναι δραματικές οι στιγμές, είναι κρίμα πολύ. Τραγικό το γεγονός — δεν είχαμε ποτέ ξανά τέτοιο συμβάν στην κοινότητά μας», λέει ο Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Νικολάου Σπάτων, Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ φως θα ρίξουν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.