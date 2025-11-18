LEADERS | Πρέσβης ε.τ. Γ. Αϋφαντής – «Δεν ξεριζώνεται η Γαλάζια Πατρίδα»

Στην εκπομπή LEADERS της 18ης Νοεμβρίου 2025, με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Πρέσβης επί τιμή Γιώργος Αϋφαντής αναλύει:
Πώς πρέπει να διαχειριστούμε τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ και την Κίνα
Αν είναι ουτοπική η ιδέα πως μπορεί να υπάρξει σύγκλιση με την Τουρκία
Πού τοποθετούνται οι κόκκινες γραμμές μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας
Ο Δημήτρης Καββαθάς, Διδάκτωρ Οικονομικών και ιδρυτικό μέλος του "Νοήμων Κοινόν", αναλύει:
Πού μετατοπίζεται το οικονομικό βάρος του πλανήτη
Τη σημασία και το μέλλον των σπάνιων γαιών στη γεωπολιτική
Τα επενδυτικά ρίσκα και ευκαιρίες στα κρυπτονομίσματα