Νέος Κόσμος: Σε δεύτερο διαδοχικό επεισόδιο σκότωσε ο 29χρονος τον 58χρονο!

Ένα παραβατικό άτομο φαίνεται να ήταν ο 29χρονος που ομολόγησε σήμερα ότι σκότωσε τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο για μία προστριβή στον δρόμο. Ποινικό μητρώο έχει και ο ένας από τους δύο φίλους του που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας, ο 29χρονος έχει συλληφθεί άλλες τρεις φορές για παρόμοια περιστατικά. Είχε επιτεθεί σε οδηγούς το 2022, το 2023 αλλά και πριν λίγες ημέρες!

Νέος Κόσμος: Το σημείο στο οποίο σημειώθηκε το μοιραίο επεισόδιο

Και στις τρεις περιπτώσεις είχε συλληφθεί από την αστυνομία γιατί είχε χτυπήσει οδηγούς. Παρόλα αυτά, από ό, τι φαίνεται δεν έβαλε μυαλό με τα αποτελέσματα που ξέρουμε.

Σύμφωνα με όσα είπε ο 29χρονος στους αστυνομικούς είχαμε δύο διαδοχικά περιστατικά ανάμεσα σε δράστη και θύμα. Το πρώτο σημειώθηκε νωρίτερα, στο γυμναστήριο όπου πηγαίνει ο 29χρονος. Εκεί φαίνεται ο 58χρονος να ακούμπησε τη μηχανή του δράστη. Ακολούθησε προστριβή και καταδίωξη χωρίς άλλα παρατράγουδα.

Νέος Κόσμος: Η επίθεση του 29χρονου σε 58χρονο είχε τραγικά αποτελέσματα

Γνώστης πολεμικών τεχνών ο κατηγορούμενος με το παρατσούκλι «Eagle»

Ο 29χρονος επέστρεψε στο γυμναστήριο όπου φαίνεται να γύρισε και ο 58χρονος με το αυτοκίνητό του. Οι δύο άνδρες είχαν νέα επεισόδιο μεταξύ τους και ξεκίνησε νέα καταδίωξη που είχε τα γνωστά μοιραία αποτελέσματα.

Η καταδίωξη του αυτοκινήτου από τον δράστη της επίθεσης και τους συνεργούς του

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης ασχολείται με πολεμικές τέχνες - γεγονός που θα έπρεπε να τον είχε κάνει πιο προσεκτικό όσον αφορά στη συμπεριφορά του. Είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Eagle».