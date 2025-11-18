Τουρκία: Θύμα ληστείας καταδίωξε τους δράστες και τους σκότωσε

Εικοσιπέντε χρόνια στις τουρκικές φυλακές θα περάσει Ουκρανός τουρίστας, ο οποίος εμβόλισε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε δύο ληστές, οι οποίοι του άρπαξαν 35 χιλιάδες ευρώ.

Οι δύο ληστές με κράνη περιτριγυρίζουν το αυτοκίνητο ενός Ουκρανού τουρίστα στην Αττάλεια της Τουρκίας. Το όχημα είναι σταθμευμένο και ο τουρίστας βρίσκεται στο κάθισμα του οδηγού. Ο ένας από τους ληστές πλησιάζει, σπάει το τζάμι και αρπάζει την τσάντα του τουρίστα με 35.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι ληστές απομακρύνονται γρήγορα. Σε μια κίνηση αιφνιδιασμού, ο Ουκρανός βάζει μπρος το όχημά του και αρχίζει να τους κυνηγά. Φτάνοντας κοντά τους, τους εμβολίζει με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο.

Ο άνδρας συνελήφθη και τώρα καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση. Έτσι, το θύμα της ληστείας κατέληξε να γίνει δολοφόνος.



