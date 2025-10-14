BYD: Νέες τιμές με συνολικό οφελος έως 13.500 ευρώ

Η BYD, κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών και plug-in hybrid οχημάτων παγκοσμίως και Νο 1 σε πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Όμιλο Σφακιανάκη, ανακοινώνει νέες, άκρως ανταγωνιστικές τιμές και στα επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας μέσω του προγράμματος “ELECTRIC BONUS”.

Με την ενίσχυση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος» και την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου (όφελος €1.500) οι υποψήφιοι αγοραστές απολαμβάνουν συνολικό όφελος έως €13.500***, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.

BYD DOLPHIN SURF από € 17.290.Το νέο BYD DOLPHIN SURF, το «World Urban Car of the Year», εισάγει την τεχνολογία BYD στην πιο προσιτή της μορφή, συνδυάζοντας ευελιξία, πλούσιο εξοπλισμό και την ασφάλεια της επαναστατικής Blade Battery.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Active 30 kWh 65 / 89 € 20.790 € 500 € 3.000 € 17.290

Boost 43,2 kWh 65 / 89 € 23.790 € 800 € 3.000 € 19.990

Comfort 43,2 kWh 115 / 157 € 25.990 € 1.500 € 3.000 € 21.490



BYD DOLPHIN από € 23.990. Το DOLPHIN συνεχίζει την επιτυχία του ως το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα*, με εξαιρετική αυτονομία έως 559 χλμ. στην πόλη, χώρους για μία οικογένεια και κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Design 60,4 kWh 150 / 204 € 28.990 € 2.000 € 3.000 € 23.990



BYD ATTO 2 από € 24.490. Το ολοκαίνουργιο ATTO 2 φέρνει τη σχεδίαση και την τεχνολογία της BYD στη δημοφιλή κατηγορία B-SUV, με κορυφαίο εξοπλισμό και πλούσια στάνταρ τεχνολογία σε διαμόρφωση με μπαταρία 45,1 kWh και κινητήρα 177 ίππων.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Active 45,1 kWh 130 / 177 € 29.990 € 2.500 € 3.000 € 24.490

Boost 45,1 kWh 130 / 177 € 31.990 € 3.500 € 3.000 € 25.490



ΝΕΟ BYD ATTO 3 από € 28.990

Το best-seller ATTO 3 MY25 ενισχύεται στα σημεία και είναι διαθέσιμο με αυξημένο ELECTRIC BONUS και πλουσιότερο εξοπλισμό, παραμένοντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία των C-SUV.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Comfort 2025 60,4 kWh 150 / 204 € 37.990 € 6.000 € 3.000 € 28.990

Design 2025 60,4 kWh 150 / 204 € 39.990 € 6.000 € 3.000 € 30.990



BYD SEAL από € 39.990

Το SEAL υιοθετεί κορυφαία τεχνολογία CTB (Cell-to-Body), κινητήρες με ισχύ έως 530 PS και εκρηκτικές επιδόσεις, συνδυάζοντας δυναμισμό και πολυτέλεια.Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS)

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Design RWD 82,5 kWh 230 / 313 € 47.990 € 5.000 € 3.000 € 39.990

Excellence AWD 82,5 kWh 390 / 530 € 50.990 € 3.500 € 3.000 € 44.490

BYD SEAL U από € 34.500.Το SEAL U θέτει νέα στάνταρ στην κατηγορία D-SUV με πολυτελή καμπίνα, κορυφαία Blade Battery σε δύο εκδόσεις χωρητικότητας (71,8 & 87 kWh) και ισχύ 218 ίππων.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Comfort 71,8 kWh 160 / 218 € 45.500 € 8.000 € 3.000 € 34.500

Design 87 kWh 160 / 218 € 48.990 € 9.000 € 3.000 € 36.990



BYD SEALION 7 από € 43.990.Το SEALION 7 αντιπροσωπεύει τη σπορ πλευρά της BYD στην κατηγορία των SUV με τεχνολογία iTAC στην ανάρτηση, Blade Battery σε εκδόσεις με 82,5 & 91,3 kWh, Cell to Body δομή και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτ.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Comfort RWD 82,5 kWh 230 / 313 € 49.990 € 3.000 € 3.000 € 43.990

Design AWD 82,5 kWh 390 / 532 € 52.990 € 3.000 € 3.000 € 46.990

Excellence AWD 91,3 kWh 390 / 532 € 56.490 € 4.500 € 3.000 € 48.990

Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύονται με πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.